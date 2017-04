Meditative Pilgerschaft

Mehrere Operationen, lange Rekonvaleszenz: Wolfgang Rihm konnte nicht zur Uraufführung seiner „Requiem-Strophen“ beim Musica Viva-Wochenende des Bayerischen Rundfunks nach München kommen. Höchstens per Radio die kongeniale Wiedergabe durch Mariss Jansons erleben, den schnell einsetzenden Applaus des Publikums im voll besetzten Herkulessaal, das keinerlei Anlass zu avantgarde-üblichem Widerspruch fand. Vielmehr war es in den anderthalb Stunden der „Requiem-Strophen“ (und nach der Hommage an den 2016 verstorbenen Pierre Boulez mit „Gruß-Moment 2“) auf die Suche geschickt worden nach den Wurzeln dieses neuen Rihm-Requiems: verbindlicher, geglätteter, fließender als früher, nie in der Tradition eines Verdi-Requiems, eher schon in der von Gabriel Fauré oder Johannes Brahms. Da fragt man sich zudem: Ist das die lange erwartete Auffrischung des einschlägigen Requiem-Repertoires, spielbar, nachspielbar?

So ziehen in der Erinnerung an eine vollkommen überzeugende, authentisch-kompetente Wiedergabe durch das Symphonieorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks die signifikanten Passagen der Musik Wolfgang Rihms, der Lyrik Rilkes, eines markanten poetischen Schlusssteins (Hans Sahl: „Strophen“) vorüber. Auch die einer bibelfesten Feierlichkeit und einer finalen Erschöpfung, die an Mahlers „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ erinnert. Und im Gegensatz zu vielen früheren Requiem-Kompositionen ein fast idyllisch-sanfter Beginn, in den die beiden Solosoprane in teils verwegen hohen Tönen und immer ineinander verschlungen einfallen. Mojca Erdmann und Anna Prohaska triumphieren in einem fast renaissancehaften Combattimento ihrer expressiven Stimmen; so etwas habe ihm schon immer gefallen, soll Rihm gesagt haben.

Seine Musik im Requiem erinnert an vieles, aber arbeitet immer gegen die Konvention: Sein „lux perpetua“ ist keine knallig aufgehende Lichtexplosion, sondern ein stockendes Leuchten, das schnell wieder durch Rilkes Vers abgetönt wird: „Der Tod ist groß.“ Die satten, psalmodierenden Töne des gemischten Chors stehen mit vielfach und subtil gestuftem Piano im Gegensatz zu den Instrumentierungs-Extravaganzen (Bläser plus Harfe) der Partitur, schreiten ein spätromantisches Umfeld aus. An Benjamin Britten mag die Vertonung der Michelangelo-Sonette erinnern (mit großem Ernst und schöner Textverständlichkeit: Hanno Müller-Brachmann).

Die vielen fraktalen Einzelheiten, in denen sich auch immer das Ganze dieser Requiem-Strophen findet, fügen sich zu einer strömenden, nie aber stromlinienförmigen Poesie zusammen, zu einem ergreifenden, meisterlichen Ganzen. Das verzichtet auf plakative Effekte, auf naiv-schauerliche Anschaulichkeit.

Man begibt sich mit diesem neuen Rihm auf eine meditative Pilgerschaft durch die von ihm bedachtsam gewählten Texte und seine Musik, wird in ganz individueller Auswahl stehen bleiben an Stelen persönlicher Betroffenheit. Wie etwa in Michelangelos Sonett III, dem „tremenda“ eines leisen Flüsterns wie im Fieberschauer oder dem irgendwie belcantistischen Kunststück der beiden Soprane im „Lacrymosa“. Rihm wollte sein Requiem nicht mit zu viel Emotionalität aufladen, im Epilog zum Epilog und nach langem Geigensolo kann man sich der anrührenden Wirkung des „Als wär ich nie gewesen oder kaum“ trotzdem nicht entziehen. (Uwe Mitsching)