Neuer am Pult

Ab Juni wird die Stelle der Musikdirektors und Chefdirigenten am Theater Hof neu besetzt mit dem österreichischen Dirigenten Walter E. Gugerbauer (1955 geboren). Der gebürtige Linzer gastierte in seiner Laufbahn an vielen bedeutenden Opernhäusern, unter anderem in Leipzig, Oslo, Havanna, Wroclaw, Poznan, Madrid, Tokyo, Bern, Berlin und Wien. Er dirigierte Orchester wie das Gewandhausorchester Leipzig, das Gürzenich-Orchester Köln, das Yomiuri Orchester Tokyo, das Orchestre Philharmonique de Radio France, die Orchester in Cannes, Lissabon, Palma de Mallorca u.v.a. An der Wiener Volksoper betreute er über Jahre das "typisch österreichische" Repertoire und gilt als Fachmann in diesem Genre.

Gugerbauer ist ein gefragter Begleiter von Künstlern wie Grace Bumbry, Agnes Baltsa, Matti Salminen, René Kollo, Vadim Repin, Grigory Sokolov, David Garett.

Der in Linz geborene Gugerbauer absolvierte seine Studien in Komposition, Orgel und Dirigieren am Bruckner Konservatorium Linz und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Danach wirkte er drei Jahre als Kapellmeister der Wiener Sängerknaben und dirigierte ca. 250 Konzerte dieses Chores in Europa und Asien. Im Anschluss erhielt er ein Engagement als Kapellmeister und Chordirektor an den Städtischen Bühnen in Heidelberg. In den 90er-Jahren folgten Stationen als Kapellmeister am Niedersächsischen Staatstheater Hannover und an der Deutschen Oper am Rhein, wo er sechs Jahre lang Erster Kapellmeister war und das gesamte Repertoire des Hauses betreute. Sein dortiger Erfolg führte zur Berufung als Generalmusikdirektor der Bühnen der Landeshauptstadt Kiel. Zwölf Jahre lang war er bis 2012 Generalmusikdirektor des Theaters Erfurt und anfangs zeitgleich auch Erster ständiger Gastdirigent der Niedersächsischen Staatsoper Hannover.

In Hof übernimmt Walter E. Gugerbauer als erstes die musikalische Leitung der Spielzeiteröffnung 2017/18 mit „Der fliegende Holländer“. (BSZ)