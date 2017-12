Neuer Resi-Chef

Andreas Beck wird ab der Spielzeit 2019/20 neues Intendant am Bayerischen Staatsschauspiel sein. Das bayerische Kabinett hat dem Vorschlag von Kunstminister Ludwig Spaenle heute zu gestimmt. Beck folgt Martin Kušej, ans Wiener Burgtheater wechseln wird.

Andreas Beck, geboren 1965 in Mühlheim an der Ruhr, studierte Kunstgeschichte, Soziologie und Theaterwissenschaft in München und Bologna. Nach seiner Tätigkeit als Assistent am Wiener Burgtheater und freier Regisseur, war er unter anderem Dramaturg am Bayerischen Staatsschauspiel in München, am Schauspiel der Staatstheater Stuttgart, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Burgtheater Wien. Von 2007 bis 2015 war er als Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer am Schauspielhaus Wien tätig. Seit Beginn der Saison 2015/2016 ist er Intendant und Schauspieldirektor des Theaters Basel. (BSZ)