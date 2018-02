Pomp nach Norm

Zwischen Reiten und Schwimmen reihen die beiden Franzosen „Panckoucke & Plomteux“ 1786 das Tanzen unter die „Akademischen Künste“ ein. In unseren Tagen hat sich aber keine Sporthochschule, sondern das Germanische Nationalmuseum (GNM) Nürnberg in Kooperation mit der Musikhochschule mit dieser gelehrten Kunst beschäftigt: bei einem Symposium in seiner jährlichen Reihe „Forum historische Musikinstrumente“.

Ohne Instrumente und Musik geht das Tanzen nicht. Für den Fürther Referenten und Tanzmeister Peter Hoffmann war der Tanz deshalb nicht nur „a gentleman’s amusement“, sondern auch Bewegungskultur und Teil der Aufklärung. Aber ausstellen, und da hatte Museumsdirektor G. Ulrich Großmann recht, lässt sich „Tanz“ im Museum nicht: „Er ist eine immaterielle Kunst, die nur geschieht, wenn sie aufgeführt wird.“

Aber mit den schmalen „Tanzmeistergeigen“, die notfalls unter die Rockschöße passen, brachte der Leiter der Instrumentensammlung am GNM, Frank P. Bär, Tanz und Musik doch ausstellbar zusammen und präsentierte auch einige Exemplare. Ansonsten, so Bär, „ist alles, was wir über historischen Tanz wissen, Rekonstruktion“, alle Quellen sind nur statisch und damit dem bewegten Tanz eigentlich nicht angemessen.

Strichcode für die Schritte

Wie sich der Tänzer bewegen sollte, das ist allerdings seit 1435 beschrieben worden. 1581 hat Fabrizio Caroso 80 Choreografien für adelige Damen aufgezeichnet, wenig später wurden auch Tänze aus dem bäuerlichen Leben mit diesem eigenartigen Strichcode beschrieben, an dem sich Tänzer wie der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. orientieren konnten: Orchésographie heißt dieses Schrittrepertoire. Diese Art der Aufzeichnung verbreitete sich damals in ganz Europa.

Anhand eines solchen Schritteverzeichnisses weiß man, was und wie zum Beispiel bei einem „Bal au Chateau de Chambord“, dem prächtigsten der Loire-Schlösser, getanzt wurde und wozu man selbstverständlich einen Tanzmeister brauchte. Ana Yepes aus Paris machte das in Nürnberg vor, auch Frank P. Bär wagte ein Tänzchen, das sich nach den Codes richtet, die mit der Zeit immer komplexer wurden.

Auch die sonstigen Regularien waren international („Kein Tanz ohne Cape“), die Aufzeichnung eines Tanzes bedeutete gegenüber der „sittlich verminderten Etikette“ des Bauerntanzes die Nobilitierung einer Tanzform, die damit für die Oberschicht brauchbar gemacht wurde: So entstand eine autonome Kunstform mit der passenden Musik.

Moritz Kelber (Uni Salzburg) stattete die wissenschaftliche Aufbereitung mit weiteren Details aus: mit der Beobachtung, dass der Tanz dem Bewegungsplan der Planeten um die Sonne entspricht, jeder Tanzende auf den Platz gehört, der ihm gesellschaftlich gebührt. Dass der Tanzmeister damit auch eine politische Ordnung inszenierte: mit den höchsten Würdenträgern an der Spitze, mit viel Pomp und Frisuren, die zuweilen 1000 Pfund Sterling kosteten, und der besonderen Beobachtung: „some of the women were clean washen“, wie der englische Gesandte anlässlich eines Balles in Augsburg vermerkte.

Es zeichnete die Dame von Adel und Welt aus, dass sie „welschen tanz gar wol und höflich tantzen kunt“, denn vielleicht hat sie ja mal der tanzbegeisterte Kaiser Maximilian I. zu einer Allemande aufgefordert. Wenn man alle drei Tage des Nürnberger Symposiums mitgemacht hat, besonders die Workshops, wäre man dafür auch gerüstet gewesen. (Uwe Mitsching)