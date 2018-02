Quälende Bombenstimmung

So etwa nach 45 Minuten überlegt der Zuschauer, ob er vielleicht doch einen Anwalt anrufen soll. Verhaftete dürfen das bekanntlich. Und wie ein Verhafteter fühlt er sich fast, wenn ihm da ohne Distanz, Ironie oder Brechung ein pseudopolitischer Psychothriller vorgesetzt wird – nicht auf irgendeiner Krimibühne wohlgemerkt, sondern in einem der führenden Sprechtheater des Landes.

Da sieht man also gleich zu Beginn, wie Sophie von Kessel, die eine Verhaftete spielt, ins Waschbecken kotzt. Ein vielsagender Auftakt! Nicht etwa, weil das, was in den folgenden 90 Minuten am Münchner Residenztheater über die Bühne geht, zwingend Brechreiz erzeugen würde. Sondern eher, weil damit jener Ton des konventionellsten psychologischen Realismus angeschlagen ist (Regie: Thomas Birkmeir), der für Massen-Unterhaltung in Film und Fernsehen obligatorisch sein mag, aber absolut nichts zu suchen hat am Staatsschauspiel, das eigentlich der avancierten Bühnenkunst verpflichtet sein sollte, statt dem Tatort Konkurrenz zu machen. Sonst könnte man nämlich gleich daheimbleiben und fernsehen, statt eigens ins Theater zu gehen.

Apropos Fernsehen. Dort haben wir das Katz-und-Maus-Spiel, die pendelnden Machtverschiebungen zwischen Verhörendem und Verhörtem natürlich schon zig Mal gesehen, die der sympathische und eigentlich doch intelligente Daniel Kehlmann in Heilig Abend aufwärmt, einem „Stück für zwei Personen und eine Uhr“.

Statt der Vermessung der Welt, wie in seinem gleichnamigen Bestseller-Roman, widmet der Autor sich in diesem theatralen Un-Fall für zwei quasi der Vermessung der Zeit: Am Weihnachtsabend ist Philosophie-Professorin Judith auf dem Weg zu ihren Eltern, als sie aus dem Taxi heraus verhaftet wird. Dann, im Kommissariat, hatte man sie zuerst kurzzeitig ans Waschbecken gekettet, und jetzt sitzt, steht, kauert sie, die Handtasche fest an sich gepresst, im Verhörraum dem Ermittler Thomas (Michele Cuciuffo als Raubein) gegenüber.

Warten aufs Ende

Auf einem ihrer Computer, der – sehr verdächtig! – noch nie mit dem Internet verbunden war, wurde nämlich eine Art Bekennerschreiben gefunden, in dem von einer Aktion die Rede ist, die zur Mitternacht an Heiligabend stattfinden soll.

„Wo ist die Bombe?“, will Thomas wissen. Immerhin hat Judith ja eine 700-seitige Habilitation über die strukturelle Gewalt des Systems geschrieben. Aha! Und überhaupt wurden Spuren von Sprengstoff gefunden am Koffer von Judiths Ex-Mann, mit dem sie immer noch engen Kontakt pflegt, obwohl er dauernd Affären mit Studentinnen hat. Außerdem war das Paar vor einiger Zeit in Bolivien und ist von dort aus mit falschen Pässen nach Chile eingereist.

Aber gibt es überhaupt eine Bombe? Ganz so sicher scheint sich der Kommissar selbst nicht zu sein. Und unaufhörlich steigt die Spannung im Publikum, weil über der Bühne eine große Digitaluhr unerbittlich die verbleibenden Minuten bis Mitternacht anzeigt. Was wird dann passieren?

Das darf hier, wie bei jedem Krimi, natürlich nicht verraten werden. Aber einen Vorteil hat die Sache mit der Uhr: Da kann der Zuschauer wenigstens ablesen, wie lange er diesen Suspense-Kitsch noch ertragen muss. (Alexander Altmann)