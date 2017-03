Qualitätssicherung des Menschlichen

„Beatrice - Weg aus dem Dunkel“ von Manfred Scharpf - hier ein Ausschnitt, die Gesamtansicht finden Sie in der Bildergalerie am Ende des Beitrags. Scharpfs Bilder orientieren sich formal an klassischen mittelalterlichen Gemälden, setzen Jesu Leben und Leiden aber in unsere heutigen Qualen und Leiden um. (Foto: Erzbistum Bamberg/Hendrik Steffens)