Raffiniertes aus Müllgold

Der aufmüpfige Impetus, das anarchische Spiel der Künstler mit dem Wertlosen, um am elitär-snobistischen Anspruch von Edelmaterialien zu kratzen, hat seine sozialkritische Dimension um die umweltkritische erweitert: Was gemeinhin als Müll gilt, kann heute ein hochgehandelter, rarer Rohstoff sein – andernfalls insofern hohen materiellen Wert besitzen, weil er teuer zu entsorgen ist.

Die Kunst des Objet trouvé, die vor rund einem Jahrhundert fröhlich bis gallig provozierte, hat freilich an Überraschungsmomenten verloren. Ein bisschen ist es wie mit dem Punk – übersetzt „faules Holz“: Das Anarchische der Subkultur ist schnell als schicker Kick auf Laufstege und in Schmuckvitrinen gewandert.

Eine Jägerin der weggeworfenen Schätze war die Schmuckdesignerin Brigitte Berndt: Die gebürtige Münchnerin und studierte Goldschmiedin, die eigentlich Bildhauerin werden wollte, hat 1992 eine Galerie in Regensburg eröffnet, in der sie ihre Kreationen aus recht ungewöhnlichen Werkstoffen ausstellte und verkaufte: Joghurtdeckel, Fahrradschlauch, verrostete Muttern und Kettenglieder, Plastikeislöffel, Kabelbinder, Strapshalter, Knochen, Uhutuben – sorgfältig bearbeitet und arrangiert, bisweilen kombiniert mit Silber. Manches erfordert Mut der Trägerin. „Der Schmuck muss schon immer ein bisschen lustig sein. Mein Leben ist nämlich auch lustig“, wird die Designerin in einem Katalog zitiert, der im vergangenen Jahr zum 25-jährigen Galeriejubiläum herausgegeben wurde.

Doch die 25-Jahr-Feier erlebte Brigitte Berndt nicht – sie kam im September bei einem Verkehrsunfall im Oman ums Leben. Somit ist der Katalog eine posthume Ehrung ihres Schaffens – das derzeit auch der Regensburger Kunst- und Gewerbeverein würdigt. Brigitte Berndts Galerie „Profil“ wird ebenfalls weitergeführt. (Karin Dütsch)

Information: Ausstellung bis Ende März im Kunst- und Gewerbeverein, Ludwigstraße 6, 93047 Regensburg. Die. bis So. 12-18 Uhr.

Galerie Profil, Untere Bachgasse 11, 93047 Regensburg. Mi. bis Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-16 Uhr.

Katalog „Brigitte Berndt – 25 Jahre Schmuck“, hrsg. von Jürgen Ebert, Büro Wilhelm Verlag, Amberg, 66 Seiten, 14,80 Euro. ISBN 978-3-943242-80-5