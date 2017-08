Rokoko inspiriert

Unter dem Titel „Lust und Verlust“ sind im Alten Rathaus Bamberg 39 Gemälde von Manfred Hürlimann zu sehen. Der Nürnberger Künstler mit schweizer Wurzeln ließ sich bei seinen häufigen Besuchen in der dort beheimateten Sammlung Ludwig mit ihren Porzellanen und Fayencen von den zahlreichen Figuren und Kannen, Schaugerichten und Tischfontänen des Rokoko zu einer spannenden Bilderserie inspirieren. Sie wird nun gemeinsam mit ihren Vorbildern präsentiert, so dass die Bilder mit den Objekten in einen Dialog treten und der Betrachter die Möglichkeit hat, den bildhaften Bezug herzustellen. Oder man begibt sich anhand der motivischen Versatzstücke in Hürlimanns Bildern einfach mal auf die Suche nach den entsprechenden dreidimensionalen Porzellan- und Fayencegegenständen. Beim Vergleich der Porzellane und der Malerei wird klar, dass Manfred Hürlimann eine neue und kraftvolle, ausdrucksstarke, oft bedrohliche und immer ironisch gebrochene Bilderwelt schafft. Darin wandern die Porzellanfiguren - nun als heutige Zeitgenossen - zurück in die oftmals dekadente Welt des Rokoko, in der sie entstanden sind. Ein durchaus amüsantes Erlebnis. (BSZ)

Abbildung:

Hürlimanns "Im Würgegriff" mit der Porzellan-Exponat aus der Sammlung Ludwig, das ihn inspirierte. (Foto: Museen der Stadt Bamberg)

Information: Bis 12. November. Altes Rathaus, Obere Brücke 1, 96047 Bamberg.