Rückkehr des Barock

Nach dreijähriger baubedingter Schließung öffnen am kommenden Samstag, 11. März, Die Säle X bis XIII im Obergeschoß der Alten Pinakothek wieder ihre Türen. In diesen Räumen sind Gemälde des Barock aus Italien, Frankreich und Spanien versammelt.

Nur an diesem einen Wochenende werden also 10 große Säle mitsamt Kabinetten zu besichtigen sein. Gleich am Montag drauf, am 13. März, schließen die Säle IV bis VI mit der italienischen Renaissancemalerei, der venezanischen Malerei der Zeit Tizians und Tintorettos und den Werken Van Dycks und Jakob Jordaens. Mit diesem Tag wird auch das östliche Treppenhaus gesperrt.

Damit geht die energetische Sanierung der Alten Pinakothek in die dritte und letzte Runde.

Der Ausstellungszyklus „Neue Nachbarschaften III“ mit den Landschaften Altdorfers und Brueghels d. Ä. bleiben bis einschließlich Sonntag nach Ostern, dem 23. April, in den Nordkabinetten 1-7 geöffnet. (BSZ)