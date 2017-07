Schwierige Kindheiten

Die 77-jährige Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler, die seit 2007 in Landshut lebt und arbeitet, erhält den Kulturpreis 2017 der Stadt Landshut; der Preis ist mit 3000 Euro dotiert und wird von den Stadtwerken Landshut gesponsert.

Mirjam Pressler wuchs als uneheliches Kind einer jüdischen Mutter wuchs bei Pflegeeltern in einem Dorf an der Bergstraße auf. Sie studierte Malerei an der Akademie für Bildende Künste in Frankfurt und Sprachen in München. Für ein Jahr lebte sie in einem Kibbuz in Israel und heiratete 1964 einen Israeli, brachte drei Töchter zur Welt, trennte sich von ihrem Mann, kehrte nach Deutschland zurück und arbeitete in verschiedenen Jobs. Erst 1979 begann sie mit dem schreiben von Kinder- und Jugendbüchern. Es folgten Romane zu dem Themenkreis „beschädigte Kindheiten“.

Ihre Bücher konfrontieren die Leser mit der Realität von Kindern und Jugendlichen in Gegenwart und Vergangenheit und stellen schwierige Lebenssituationen ins Zentrum. Einfach Lösungen gibt es nicht. Am Ende scheint aber oft Zuversicht auf. Biografische, auch autobiografische Elemente fließen zwar oft in ihre Bücher ein, aber sie bilden nur die Basis für die Geschichten.

Seit anfang der 1990er Jahre richtet die Autorin ihre Aufmerksamkeit auf die Schicksale jüdischer Kinder während des Holocaust. Vor allem im Leben und Werk der Anne Frank findet sie eine generationsübergreifende Symbolfigur. Immer wieder nutzt sie auch Vorlagen und Stoffe der Weltliteratur wie den Golem oder die Ringparabel in Nathan der Weise, um sich mit schriftstellerischen Mitteln für eine kulturelle Völkerverständigung einzusetzen.

Parallel zu dieser schriftstellerischen Arbeit ist Mirjam Pressler als Übersetzerin tätig, vor allem aus dem Hebräischen, dem Englischen, dem Niederländischen und dem Afrikaans. (BSZ)