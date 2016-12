Sinn und Sinnlichkeit

Am Ende steht sie in der Menschenmenge, um Verse vorzutragen – es ist die blinde Prinzessin Emmeline. „Lebendig ist, wer das Leben liebt, seine Begräbnisse, seine Feste“, sagt sie. „Wer sich dem Herbst hinwendet und nicht aufhört zu lieben.“ Diese Worte stammen aus dem Eröffnungschor zum Musiktheater Intolleranza 1960 von Luigi Nono, uraufgeführt 1961 in Venedig. Es ist ein kluger Schachzug, dass Torsten Fischer in seiner Inszenierung von Henry Purcells King Arthur für das Gärtnerplatztheater dieses Zitat einbaut. Damit unterstreicht er nicht nur zielgenau die Botschaft von Purcells 1691 uraufgeführter Semi-Oper, sondern auch ihre zeitübergreifende Aktualität.

Es geht um ein aufgeklärtes Bekenntnis gegen Gewalt und Unterdrückung, um ein unerschütterliches Plädoyer für Liebe und Völkerverständigung. In diesem Sinn ist Purcells King Arthur ein direkter Vorläufer von Nonos Intolleranza.

Das Libretto von John Dryden erzählt einen Traum des Zauberers Merlin (Tobias Greenhalgh): Weil sie beide Emmeline (Judith Rosmair) lieben, geraten König Arthur von Britannien (Simon Zigah) und der Sachsenkönig Oswald (Markus Gertken) aneinander. Die friedliche Welt gerät aus den Fugen, ein Krieg bricht aus. Menschen werden hingerichtet, und Oswald entführt und vergewaltigt Emmeline.

In dieser entmenschlichten Eiseskälte siegt bald die Erkenntnis, dass nur Frieden die Lösung sein kann. Arthur und Oswald versöhnen sich.

Saat des Bösen

Was jedoch bleibt, ist die Gewissheit, dass jedwede Ideologie die Saat des Bösen ist. Deswegen werden im Gemetzel zahllose Schlagworte projiziert: Terrorismus, Populismus, Faschismus, Kommunismus, Kapitalismus, Nationalismus, Islamismus und vieles mehr.

Sonst aber verzichtet Fischers Regie auf direkte Bezüge zur Politik, um die universelle Botschaft wirken zu lassen. Das gelingt nicht zuletzt dank der wirkungsvollen Choreografie von Karl Alfred Schreiner. Wo Krieg und Terror wüten, wird bedrohlich gepoltert. Oder es werden Pappkartons laut zerrissen. Sobald aber die Liebe aufkeimt, verführen schöne Frauen- und Männerkörper die Sinne – pure Erotik.

Die Bühne von Herbert Schäfer und Vasilis Triantafillopoulos geht klug mit den Bedingungen in der Münchner Reithalle um. Sie fällt steil ab, womit das Publikum in der Wirkung noch näher an das Geschehen heranrückt. Wenn in der Frost-Szene im dritten Akt die entmenschlichte Eiseskälte dargestellt wird, purzeln zahllose weiße Plastikbälle aus schwarzen Säcken. Aus dieser Schneelandschaft ragen Arme und Beine empor. Schon erklingt die Arie „What power art thou?“, besser bekannt als „Cold Song“. Der deutsche Countertenor-Popstar Klaus Nomi, ein Weggefährte von David Bowie, hatte diese Arie 1982 weltberühmt gemacht.

Mit Henry Purcells King Arthur gelingt dem Gärtnerplatztheater genau das, was die barocke Semi-Oper aus England auszeichnet: ein echtes Gesamtkunstwerk. Ob Schauspieler und Tänzer, Sänger, Choristen und das Orchester: Die Ebenen greifen direkt ineinander, zumal alle unter der Leitung von Marco Comin wahrlich Überragendes leisten. Das Gärtnerplatz-Orchester spielt agil und historisch informiert, was den Gesang wunderbar entschlackt. Hier vereinen sich Sinn und Sinnlichkeit zu großer Bühnenkunst. (Marco Frei)

