Sonaten-Fragment aufgetaucht

Für die Kurfürsten Ferdinand Maria und Max Emanuel, auch für so manche ihrer Vorgänger war gute Hofmusik im Rahmen der höfischen Repräsentation von hoher Bedeutung. Zu den prominentesten Mitgliedern der bayerischen Hofkapelle der Barockzeit zählte Johann Caspar Teubner, Sohn eines sächsischen Harfenisten, der in Wien seine Ausbildung absolviert hatte. In München war er als Komponist und Instrumentalist vielseitig tätig. Teubner wird in München 1661 quellenmäßig fassbar. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt, dürfte aber um 1640 gelegen sein, denn 1684 gab es drei Teubner-Söhne, die Max Emanuel zur musikalischen Unterweisung nach Paris geschickt hatte. Gestorben ist Johann Caspar Teubner am 12. Februar 1697.

In der Fragmentensammlung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs hat nun Philipp Weiß, der im Zuge seiner Ausbildung zum Bibliothekar am Bayerischen Hauptstaatsarchiv ein Praktikum absolvierte, eine „Sonata á doi Violin et Organo“ von Johann Caspar Teubner wissenschaftlich bearbeitet und in ihren historischen Kontext gestellt. Es handelt sich um das dreiseitige Fragment einer Sonate für zwei Violinen und Basso Continuo.

Der Fund ist sicher ein interessantes Detail für weitere Forschungen zu Teubners musikalischem Schaffen. (BSZ)