Spröde Poesie

Was für ein Glück, dass sich der Schauspieler Nils Kahnwald kurz vor dieser Premiere in den Münchner Kammerspielen („Kammer2“) am Meniskus verletzte und darum nur schlecht „auftreten“ kann. Denn jetzt wird er notgedrungen vom Regieassistenten in einem Rollstuhl über die Bühne gefahren. Diese Anmutung des Provisorischen, dieser Hauch von Beckett passt so hervorragend ins Konzept, dass der unbeabsichtigte Rollstuhl unbedingt beibehalten werden sollte!

Als Moment der Hemmung, Behinderung und Mühe macht er Christopher Rüpings großartige, präzise und hochkonzentrierte Inszenierung perfekt.

Aber was wird hier gespielt? Drei Personen suchen einen Autor? Ein Orgien-Mysterien-Theater à la Hermann Nitsch?

Vom Display ablesen

Auf jeden Fall sieht man drei Personen, die Kübel voller Theaterblut sich gegenseitig über den Kopf und auf die Gitterroste schütten, mit denen die Bühne bedeckt ist. Den roten Saft holen sie sich von riesigen Plastiktanks, aus denen er durch Zapfhähne in die Eimer plätschert. Sonst gibt es an Requisiten nur ein paar Stühle und kiloweise Konfetti, das durch ein Rohr in die Luft geblasen wird.

Aber mit diesen spärlichen Mitteln gelingen Bilder von wunderbar spröder Poesie. Und links hängt ein Display, auf dem in Leuchtschrift Zitate aus dem Text erscheinen, die dann von den Schauspielern abgelesen werden.

Die drei Personen suchen keinen Autor. Sie haben ihn schon gefunden, er heißt Shakespeare, und das Stück heißt Hamlet – ausgerechnet diese Über-Tragödie, dieser in 1000 Aufführungen totinszenierte Mythos eines Dramas, das man gar nicht mehr neu auf die Bühne bringen kann, weil jede weitere Inszenierung nur aus Zitaten des schon Dagewesenen bestünde.

Aber genau da setzt Christopher Rüping an, indem er diesen wunden zum Dreh- und Angelpunkt seiner Deutung macht. Das Ergebnis: Die drei Schauspieler spielen nicht Hamlet, sondern sie spielen „Hamlet spielen“. Und siehe da: Diese General-Verfremdung, die Über-, Unter- und Hintertreibung mit Versatzstücken aus dem Zitatbaukasten gewinnt dem legendären Stück unversehens eine sekundäre Ursprünglichkeit zurück.

Durchgeknallter Fanatiker

Auf dieser Folie gelingt erstaunlich mühelos eine grundstürzende Neuinterpretation der Hamlet-Figur. Der Dänenprinz ist hier nämlich kein Zauderer und Zweifler, sondern ein veritabler Psychopath. Ein durchgeknallter, eisig glühender Fanatiker und absoluter Nihilist, der im Wahn der „Reinigung“ die Menschen um ihn her vernichtet – und sich selbst. Sein Credo: „Es ist nicht und es wird auch niemals gut.“

Dargestellt wird dieser Anarcho-Puritaner hauptsächlich von Katja Bürkle und Nils Kahnwald, die beide durch fast bedrohlich wirkende Intensität faszinieren. Walter Hess übernimmt die älteren Figuren: Herrlich, wie er den Brudermörder Claudius als leicht vertrottelten Ubu-Verschnitt im Morgenmantel hinzittert. Und wenn er als Hamlets Mutter im naturalistischen Tudor-Kostüm auftritt, wirkt das saukomisch und anrührend filigran zugleich.

Der Rest ist – nein, nicht Schweigen, sondern begeisterter Jubel des Premierenpublikums. Denn diese Blut-Schweiß-und-Dänen-Show beweist: Sie können’s eben doch noch, die Kammerspiele, allen jüngst verklungenen Wehklagen über den neuen Stil dort zum Trotz. (Alexander Altmann)