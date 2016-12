Stolze Selbstdarstellung

Wenn die Darstellung von Geschichte selbst schon wieder – irgendwie – ein Teil des Geschichtsprozesses ist, dann befindet man sich in etwas, was man gern die Meta-Ebene nennt. Und dort, auf der höheren Diskurs-Plattform, kann man dann erst einmal Platz nehmen, durchschnaufen und feststellen: Jetzt ist es doch noch im Begriff, wahr zu werden. Was Jahre, ja Jahrzehnte gedauert hat, kommunalpolitisch wieder und wieder durchgekaut wurde, durchdiskutiert und durch ungezählte Ausschuss- und Plenumssitzungen gejagt, wurde schließlich und endlich museumsbauliche Wirklichkeit: In der vergangenen Woche wurde der erste Bauabschnitt eines Landshuter Stadtmuseums im Kreuzgang eines ehemaligen Franziskanerklosters eröffnet. LANDSHUTmuseum nennt man das, in bedeutungsschwangerem Majuskel-Minuskel-Muskelspiel.

Dort, wo in einem Teil des Bautrakts, im sogenannten Museum im Kreuzgang, schon Einzelschauen zu markanten Themen der Stadtgeschichte zu sehen waren und seit einer Weile das Kasimir-Kindermuseum seinen Platz hat, ist jetzt eine Dauerausstellung über Landshut in der Moderne zu sehen. Ähnlich wie beim derzeit im Bau befindlichen Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg ist es das 20. Jahrhundert, worauf ein besonderer Blick gerichtet wird. Denn eine der Aufgaben eines Stadtmuseums ist ja gerade die Frage, was den Ort zu dem gemacht hat, der er heute ist. Gibt es da etwas, so die Frage im Hintergrund, was die besondere Aura eines Orts ausmacht?

Was die Stadt ausmacht

Identität und kulturelle Leitplanken finden sich im kritischen Umgang eines Orts, einer Region, eines Landes mit seiner Vergangenheit: Ohne die gibt’s keine Zukunft. In Landshut kann man sich jetzt anschauen, wie ein solcher Rückblick ausschauen kann: Indem er nicht in Beliebigkeit versinkt, sondern sehr punktuell, schlaglichtartig herauszufinden versucht, was die Stadt ausmachen könnte.

Auf engem Raum vermisst man dabei zwar manches; aber genau dies macht den Reiz der Veranstaltung aus, dass nämlich ein neuer Diskurs eröffnet werden kann über Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft einer Stadt. Die kulturellen Einrichtungen, die sie sich gibt und gönnt, sind die Brennstoffzellen zum Entzünden einer solchen Debatte.

Im Landshut-Museum sind es die Schwerpunkte „Um 1900“, „Landshuter Hochzeit“, „Nationalsozialismus“, „Einladung zur Betriebsbesichtigung“ und „Sportstadt“, auf die besagte Schlaglichter fallen.

Um 1900 war Landshut, nachdem es 1579 jede Residenzfunktion verloren hat, eher ein verschlafenes, agrarisch geprägtes Landstädtchen, in das Moderne und Industrialisierung nur langsam einsickerten. Die alten Fortifikationen immerhin verloren ihren Sinn, die Stadt bedurfte ihrer Torschlüssel nicht mehr. Die sind denn auch in der Ausstellung zu sehen, die sich erstrangig an einstmaligen Alltäglichkeiten entlanghangelt: Dinge, deren dokumentarischen Wert man oft erst dann erkennt, wenn man sie dummerweise viel früher weggeworfen hat.

Tote Dinge werden lebendig

Den Gegenstand von seiner einstigen Alltäglichkeit in seine Historizität zu überführen, ist denn auch eines der erkennbaren Muster einer stadtgeschichtlichen Ausstellung, die pädagogisch wirken kann: vom Ding zum historischen Rahmen. Museale Inszenierung. Kaum besser kann man sich die Anfänge der stadtbürgerlichen Industrialisierung vergegenwärtigen als mit dem Mobiliar aus jener Zeit, das das einstige Direktorszimmer des örtlichen Schlachthofs zeigt – neben Ölgemälden geschlachteter Tiere und dem Patent eines Schlachtviehspalters; ein Ding wie ein Punkbandname.

Stadtbürgertum versinnbildlicht auch erstaunlicher Bürgerkitsch wie ein Porzellan-Faun: neckisch und höchst seltsam zugleich. „Unsere Hauptdarsteller“, sagte Franz Niehoff, Leiter der städtischen Museen, bei der Eröffnung, „sind tote Dinge, denen wir Leben einhauchen“.

Dies alles ist also ein Sammelsurium toter Dinge in bestem sprechenden Sinne: Der Niederschlag der Zeiten, der sich im Ort gesammelt hat und nun von diesen Zeiten zeugt. Da ist beispielsweise die „Medaille der Winterschlacht im Osten an Werner Göckel“: ein Überbleibsel einer bizarren Zeit, deren konkrete Auswirkungen auf den Heimatort des frühen und einflussreichen Hitler-Anhängers Gregor Strasser noch regionalhistorische Forschungslücken hat, die Stadtmuseum und Stadtarchiv aufzuarbeiten bemüht sind.

Anschluss durch Technik

Da sind jene Boxhandschuhe, mit denen der Landshuter Erich Niewöhner 1965 Deutscher Meister im Leichtgewicht wurde. Und da ist ein einschlägiges Produkt der örtlichen Firma B/E Aerospace Fischer, weltweit tätig in der Produktion crashtauglicher Sitze für Flugzeuge: Es geht auch um die Gegenwart, den „Weltanschluss durch Technik“.

Die Exponate stehen für die Stationen im Kurs durch eine womöglich identitätsstiftende Stadtgeschichte. Vor gut 100 Jahren haben sich einige Landshuter Bürger selbst nach einer Identität umgeschaut und sind in der Geschichte des Orts in einer Zeit fündig geworden, als der noch nicht in die Provinz abgesunken war: Es ging um die Landshuter Fürstenhochzeit aus dem Jahr 1475, die im Gewand des damals in Mode stehenden Historismus wiederbelebt wurde; Reenactment würde man das heute nennen. Dieser gelebte Lokalpatriotismus ist bis heute beim regelmäßig stattfindenden historischen Schauspiel zu beobachten und wird deshalb entsprechend in der Ausstellung des Museums gewürdigt.

Dass Landshut eine Kunststadt ist, sickert ebenfalls in die Ausstellung ein. Werke örtlicher Künstler sind zu sehen – oft den entsprechenden Kapiteln zugeordnet. Ein sehr eindringliches Werk zeigt beispielsweise das Grauen des Nationalsozialismus: Der Generalstab von Willi Geiger, gemalt im Jahr 1947.

Derlei Dinge wurden im Ort seit 200 Jahren gesammelt, der Historische Verein hatte dabei zentrale Bedeutung. Die Ausstellungsmacher haben sich denn auch Gedanken darüber gemacht, wer was wann warum sammelt. Und sie versäumen es nicht, in einer Art historischer Rampe den Weg der Stadt aus dem Mittelalter heraus bis hin zur Moderne zu beleuchten, weil eben nichts aus nichts wächst.

Jetzt verbinden sich das Landshut-Museum und das benachbarte Skulpturenmuseum, das sich dem Œeuvre Fritz Koenigs widmet, zu einem Museumsquartier. Geplant sind zwei weitere Bauabschnitte; unter anderem soll es ein Zentrum für Regionalkultur, weitere Ausstellungsräume und ein Foyer geben und ein Café einziehen. Das für den Umbau nötige Geld war auch durch Spenden aus der engagierten Bürgerschaft aufgebracht worden. (Christian Muggenthaler)

Abbildung:

Bilder und Dinge aus Landshuts Geschichte – auch der alte Stadttorschlüssel des „Inneren Isartors“ liegt in einer der Vitrinen. (Foto: Harry Zdera)