Suche nach Erlösung

Das Thema Tod ist für viele Menschen ein Tabu. Doch gerade dazu beschert die Choreografin Anna Vita am Mainfranken Theater Würzburg einen Ballettabend mit einem Handlungsballett und abstrakten Tanzimpressionen: mit Der Tod und das Mädchen und Requiem.

Es geht allerdings nicht um Trauer, Depression oder Schrecken, vielmehr um das Geheimnis des Lebens, um Erlösung und Hoffnung auf ein mögliches Weiterexistieren. Man sieht starke Bilder in einer suggestiven Ausstattung von Verena Hemmerlein. Die musikalische Basis bildet Franz Schuberts Quartett d-Moll D810 in der Orchesterfassung von Gustav Mahler für Streicher und Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem KV 626, klangschön und fein ausbalanciert gespielt vom Philharmonischen Orchester unter Enrico Calesso, gesungen von Opernchor und Extrachor und den Solisten Silke Evers (Sopran), Barbara Schöller (Alt), Roberto Ortiz (Tenor) und Bryan Boyce (Bass).

Die tänzerische Auseinandersetzung mit dem Tod zeigte im ersten Teil, wie der Tod für ein Mädchen quasi eine Verführung darstellt als Befreiung aus den Zwängen ihrer Eltern und dem Eingeschlossensein in der Psychiatrie. In der fast erotischen Beziehung lauert die Gefahr, den Blick auf das Leben zu verlieren. Alles spielte in einem hohen schwarzen Raum mit halbtransparenten Fenstervorhängen, die vage Visionen ermöglichen. Eine Bank als Ort der Familie kann hochkant gestellt als Foltergerät in der Irrenanstalt dienen. Die Eltern (Camilla Matteucci, Ioannis Mitrakis) sind beide hochgeschlossen, grau gewandet; sie engen das Mädchen, die wunderbar geschmeidige Ran Takahashi, ein.

Wie eine „junge Rose“ in einem fließenden Kleid versucht sie sich vergeblich gegen Konventionen zu wehren. Sie ist ihnen schutzlos ausgeliefert, wenn diese sie – als Pfleger in glatten weißen Kitteln personifiziert – unterdrücken. Sie verfällt zunehmend dem Tod, dem mit seiner tänzerischen Präsenz und kraftvollen Ausstrahlung beeindruckenden Davit Bassénz.

Trost erhoffen

Beim Requiem fährt zuerst eine Menschenmenge von unten herauf, klettert an einer durchsichtigen Wand hoch, als ob sie schauen wollte, was dahinter ist. Geleitet wird sie von einem Engel mit transparent strukturierten Flügeln. Diese Wesen wirken durch die weißliche Körperbemalung nackt. Wenn sich die Wand senkt, zur Tischplatte oder Bodenplatte wird, dann erinnern sie auch an Gestalten aus der Verdammnis von Hieronymus Bosch oder an Steinskulpturen.

Wenn sich aber der Hintergrund hebt und ein lichter Kreis sichtbar wird, scheinen diese nach Erlösung Suchenden, die mal einzeln, mal paarweise, mal als aneinander gekettete Gemeinschaft Trost und Erlösung anstreben, wie Silhouetten, und die Flügel, die herabschweben, erheben sie dann kurzzeitig zu „himmlischen“ Wesen. Am Ende aber klammern sie sich wieder an die Wand. Langer Jubel für so beeindruckende Tanzbilder. (Renate Freyeisen)