Wenn einem der Fuß einschläft, wird er pelzig. Ganz anders als die menschliche Physiologie funktioniert hingegen das Theater. Dort kann es nämlich pelzig werden, ohne dass irgendwer oder irgendwas einschläft. Im Gegenteil! Ein höchst aufgeweckter Abend ist jetzt am Münchner Volkstheater zu erleben, wo sie Franz Kafka buchstäblich das Fell über die Ohren gezogen haben: Die Schauspieler tragen alle üppige Pelzmäntel und -mützen in dieser Bühnenadaption des berühmten Romans Das Schloss, dieser Parabel über den Landvermesser K., der in ein abgelegenes, winterliches Dorf kommt und dort in die Mühlen einer alle Maßstäbe sprengenden Bürokratie gerät.

Edel und mondän wirken all die Nerz-Roben und sonstigen Pelze, die hier zum Einsatz kommen, trotz ihres schönen Glanzes aber kaum sondern eher ein wenig räudig, ja eigentlich fast animalisch. Darunter haben die vier Männer und vier Frauen auf der Bühne auch nur jene grauen, knöpfbaren Ganzkörperunterhosen an, die früher beim Militär üblich waren. Ansonsten sehen diese kieksenden, zischelnden, kichernden Pelzträger aus wie das „Schloss“-Gespenst persönlich mit ihren kalkweiß gespachtelten Gesichtern, violetten Lippen und schwarzumrandeten Augen.

Aber Kostüm (Cátia Palminha) und Schminke wären nur die halbe Miete. Zum perfekt durchstilisierten Meisterwerk wird die Inszenierung des jungen Franzosen Nicolas Charaux dann erst dank der präzisen, hochartifiziellen Choreografie, die an die Ästhetik des expressionistischen Stummfilms ebenso erinnert wie an die eckige Anmut des Marionettentheaters.

Gruseliges Panoptikum

Mit ruckelnden Köpfen, weit aufgerissenen Augen, automatenhaft abgehackten Bewegungen, verrenkten Gesten und leicht irren Hüpfern scheint dieses Gespensterballett ein Tanz der dressierten Untoten zu sein. Dadurch wird die Aufführung zum gruseligen Panoptikum der Entfremdung.

Denn diese bis zur Entseeltheit deformierten Lemuren sind ja Opfer eines monströsen, undurchschaubaren Systems aus lückenlosen Hierarchien und Abhängigkeiten, das sie nicht nur zu geduckten Kriechern, sondern auch noch zu willfährigen Instrumenten einer totalen wechselseitigen Beaufsichtigung und Selbstunterdrückung macht.

Dementsprechend spielen die acht Akteure abwechselnd mal den Landvermesser, mal die Dorfbewohner und laufen dabei, nicht nur wenn sie ein Solo haben, zur Hochform auf.

Kafkas Szenario einer Herrschaft der Subalternen über lauter Subalterne, in der sich eine ungreifbare, unerreichbare Macht permanent selbst reproduziert, weitet sich so von der Allegorie der verwalteten Welt zum erschreckend komischen Zerrbild einer Gesellschaft, in dem man unsere Gegenwart wiedererkennt. Zumal auch Pia Grevens genialer Bühnen-Guckkasten eine Art Tret- oder vielmehr Drehmühle darstellt: ein Stahlrahmen-Gehäuse, das teils mit Fliegengittern, teils mit Klapp-Läden verschlossen ist und von den bepelzten Kreaturen im Schweiße ihres Angesichts bewegt wird, mal langsam, zuweilen rasant wie ein Karussell – das Symbol ewiger Redundanz.

Denn natürlich ist diese Kafka-Horror-Picture-Show nur von einer einzigen, konsequent durchgezogenen Regie-Idee geprägt. Aber eben damit entspricht sie dem monomanischen, auch „eintönigen“ Charakter der Romanvorlage, ja, von Kafkas Werk überhaupt, das letztlich bloß ein einziges Thema in unzähligen Variationen zu umkreisen scheint. Insofern wirkt es angenehm erfrischend, wenn diesem Klassiker eine junge Theatertruppe hier mal auf den Pelz rückt. (Alexander Altmann)