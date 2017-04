Tierisch guter Trip

Eine Tanzgeschichte für die ganze Familie“ wollte Christopher Wheeldon 2011 für das Londoner Royal Ballet choreografieren. Und genau das ist sein Alice im Wunderland nach Lewis Carrolls Kinderbuch-Klassiker von 1865 auch geworden, wie jetzt beim bejubelten Festwochenstart des Staatsballetts im Münchner Nationaltheater zu erleben war. Vielleicht wird Alice ja das „Oster-Ballett“ schlechthin, so wie Nußknacker traditionell zu Weihnachten gehört.

In John Neumeiers Nußknacker-Fassung (im Münchner Repertoire) zeigt Drosselmeier der kleinen Marie in einer Traum-Reise die exotischen Tänze verschiedener Länder. Ganz ähnlich lockt bei Carroll/Wheeldon das Weiße Kaninchen Alice ins episodische Wunderland tanzender Tier-Mensch-Wesen.

Alice begegnet einem Märzhasen (Stefano Maggiolo), einem Fisch und einem Frosch (Marco Arena und Konstantin Ivkin) im Zwillings-Lakaien-Schritt, einem schlangengleich sich wiegenden Radscha (Henry Grey), einem rasant steppenden verrückten Hutmacher (Jonah Cook) und der sich per Figurentheater in ihre Teile auflösenden Grinsekatze. Es gibt also ein ganz ordentliches Quantum komisches Ballett- und Figuren-Theater zu sehen.

Und Blickfang sind ohnehin Bob Crowleys poppig-bunte Ausstattung und die grafischen Projektionen (Jon Driscoll /Gemma Carrington).

Verliebte Teenies

Getreu der literarischen Vorlage fällt Alice durch einen (hier projizierten) langen Schacht ins Wunderland, wo sie illusionistisch mal zum Püppchen schrumpft, dann wieder wächst. Die zehnjährige Alice Liddell, für die Autor Carroll seine Geschichte schrieb, ist hier allerdings schon ein Teenager. Ihr Freund Jack hat sich im Kartenkönigreich zum Herzbuben verwandelt, was Anlass ist für kurze Pas de deux. Maria Shirinkina, eine anmutig-neugierige Wunderland-Erkunderin, und der im Gestus sehr natürliche Vladimir Shklyarov geben ein schönes junges Liebespaar ab.

So recht in Schwung kommt die Story aber erst im zynisch gemeinten „Home Sweet Home“. Wer Vorbehalte hatte und glaubte, das Ganze sei zu traditionell, mit drei Stunden viel zu lang, wurde ab da dann doch mitgerissen. Joby Talbots stimmungsfarbige, gegen Ende richtig hitzige Musik treibt das Geschehen hochdynamisch an. Das Staatsorchester unter Myron Romanul lässt es glöckeln, harfig zirpen, süffig walzern und verdeckt jazzen.

Und wenn Wheeldon, medium-gebunden, schon nicht den ausgeklügelten Sprach-Nonsens von Carroll einbringen konnte, dann zumindest dessen düster-metaphorische Reaktion auf viktorianische Verklemmtheit: In ihrem „Sweet Home“ schwingen Matej Urban als Herzogin und Mia Rudic als Köchin überzeugend blutdurstig das Schlachterbeil. Man bangt schon um ihr Ferkel-Baby. Séverine Ferrolier, superb als tyrannische „Kopf ab“- Herzkönigin, verkörpert im parodierten „Rosen-Adagio“ die Eitelkeit despotischer Herrschaft, im Croquetspiel deren Dekadenz: lebende Flamingos sind die Schläger und die Bälle sind Igel (herzig die stacheligen Ballettakademie-Zwergerl).

Insgesamt ist Wheeldons Schrittmaterial eher einfach. Kompliziert sind die draufgepackten kleinen, gemein rapiden Gesten und Kopfbewegungen. In dieser choreografischen Pikanterie und in der Präzision der zahlreichen schellen Gruppenauftritte hat das gesamte Ensemble Spitzenleistung gezeigt. Und Solisten wie Matej Urban und Javier Amo (der ist das Weiße Kaninchen und auch Autor Lewis Carroll) – beide eher vertraut als „Tänzer-Tänzer“– sind zu hinreißenden Komödianten gereift. Staatsballettchef Igor Zelensky kann also aufatmen. (Katrin Stegmeier)