Tolle Gebrauchskunst

Joseph Kaspar Sattler war einer der bekanntesten Künstler seiner Zeit, erfolgreich und geschätzt als Buchillustrator, Zeichner, Graphiker und Aquarellist - jetzt zeigt das Lenbachmuseums Schrobenhausen anlässlich seines Geburtstages vor 150 Jahren (26. Juli) eine Sonderausstellung mit seinen Arbeiten.



Sattlers Schaffen konzentrierte sich auf graphische Gebrauchskunst: Exlibris, Buchillustrationen, eigene Bilderfolgen. Sattler stellte sich bewusst in die Tradition von Albrecht Dürer und Hans Baldung Grien. In der Weiterentwicklung der künstlerischen Techniken gelang es ihm, sich von seinen Vorbildern abzugrenzen und neue Wege zu beschreiten.

Seine Geburtsstadt Schrobenhausen legte 1961 mit einer kleinen Sammlung den Grundstock für die dauerhafte Bewahrung seines Werkes. Weitere Ankäufe vervollständigten die Sammlung eines Künstlers, der als Wegbereiter des Jugendstils gilt. Bis 1985 waren seine Arbeiten in einem der Türme der historischen Stadtbefestigung präsentiert, mussten dann aber aus konservatorischen Gründen ins Depot.

Joseph Kaspar Sattler zog 1876 nach Landshut und absolvierte dort eine erste Ausbildung als Maler und Vergolder. Nach seinem Studium an der Münchener Kunstakademie ließ er sich als freischaffender Künstler in München nieder. Seinen Lehrauftrag an der Kunstgewerbeschule in Straßburg beendete er schon nach einem Semester, blieb aber bis auf eine kurze Unterbrechung, in der er in Berlin für die Reichsdruckerei arbeitete, bis 1917 im Elsass. 1895 entwarf er das Werbe-Plakat für eine der ersten Ausgaben der Zeitschrift „Pan“, gewann zur Jahrhundertwende den Grand Prix zu Weltausstellung und war 1902 bereits im Großen Brockhaus erwähnt. 1917 zog es ihn trotz seiner Ernennung zum Professor wieder nach München zurück dort arbeitete er ab 1924 eng mit dem Kupferdrucker Heinrich Graf zusammen. Am 12. Mai 1931 starb der Künstler in München. (BSZ)

Information: Bis 21. Januar 2018. Lenbachmuseum, Ulrich-Peißer-Gasse 1, 86529 Schrobenhausen. Mi., Sa., So. 14-16 Uhr. www.schrobenhausen.de/museen

Abbildung: Joseph Kaspar Sattler im Selbdstporträt. (foto: Stadt Schrobenhausen)