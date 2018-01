Übern Tisch ziehen in Berlin

2018 wird der Freistaat Bayern 100 Jahre alt – Anlass genug, um Bayern vom 19. bis 28. Januar auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin zu präsentieren. Unter dem Motto „Wir feiern Bayern“ macht die 2300 Quadratmeter große Bayernhalle die bayerische Kultur mit Musik- und Trachtengruppen und vor allem Schmankerln erlebbar. Mit dabei: die diesjährige Bayerische Landesausstellung mit dem Titel „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“.

Der „Mythos Bayern“ wird prominent auf der Sonderfläche in der Bayernhalle platziert und gemeinsam von den Bayerischen Staatsforsten, der Bayerischen Forstverwaltung und dem Haus der Bayerischen Geschichte präsentiert. Auf die Besucher wartet eine Panorama-Installation, die sie mitten in Berlin ins Graswangtal und in die Ammergauer Alpen versetzt. Sie können einen Gipfel besteigen, sich in einer Almhütte fotografieren lassen, an einer Umfrage zum „Mythos Bayern“ teilnehmen und sich im Fingerhakeln versuchen.

Fingerhakeln als bayerischer Nationalsport

Fingerhakeln gilt als "die" bayerische Sportart überhaupt. Ab den 1950er-Jahren hat sich das gelegentliche Vergnügen der Männer im Wirtshaus die Kräfte zu messen, zu einem bayerischen Nationalsport entwickelt. Jährlich werden seitdem bayerische, deutsche und alpenländische Meisterschaften in unterschiedlichen Gewichtsklassen ausgerichtet. Übrigens: Auch die Redewendung „Jemanden über den Tisch ziehen“ kommt vom Fingerhakeln.

„Hakler – fertig – zieht – an!“ heißt es auch auf der Grünen Woche. Das Haus der Bayerischen Geschichte bringt einen automatisierten bayerischen Fingerhakler mit, an dem sich Groß und Klein messen kann. Nach seinem Auftritt in Berlin reist der Hakler aus Holz direkt weiter an seinen nächsten Bestimmungsort: ins Kloster Ettal, dem Schauplatz der Bayerischen Landesausstellung 2018. (BSZ)