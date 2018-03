Überzeugende Stimme

„Wie tief kann Musik gehen?“, fragte sich die Jury des 10. Europäischen Nachwuchsjazzpreises der Stadt Burghausen zum Auftritt der Berliner Jazzformationen Leléka, die den Jazzpreis 2018 der Stadt Burghausen unter tosendem Applaus im ausverkauften Stadtsaal abgeräumt hat. Mit dem Gewinn verbunden ist ein Preisgeld von 5.000 Euro und die Ehre, die 49. Internationale Jazzwoche Burghausen vor großem Publikum vor den Kult-Jazzrockern Blood, Sweat & Tears am heutigen Mittwoch, 7. März, in der Wackerhalle zu eröffnen.

Die vier Musiker von Leléka verflechten ukrainische altertümliche Motive mit modernen Jazzrhythmen. „Das ist Musik wie aus einem Traum. Man sieht abgeerntete, weite Felder, man hört einen kraftvollen Groove und die wirklich unglaubliche Stimme von Sängerin Viktoria Anton“, so die Jury. Vor allem die lebensbejahende, gefühlvolle Stimme der Sängerin, die in ihren Songs selbstverständlich leicht, emanzipierte Geschichten von unzufriedenen Frauen, die ihre Männer auf dem Markt verkaufen, erzählt, hat Publikum und Jury gleichermaßen überzeugt. Nebenbei erwähnt ist das ein Novum, denn Publikum und Jury waren in den vergangenen zehn Jazzpreis-Jahren nicht immer einer Meinung.

Den zweiten Platz machte die Vocal-Formation „Of Cabbages and Kings“ aus Köln, bestehend aus vier herausragenden Frauenstimmen, die mal Brecht, mal Shakespeare auf einzigartige Weise für sich adaptieren. Die Sängerinnen „mit Stimmen wie Irrlichter, die ohne Effekte, effektvoll wirken“, so das Urteil der Jury, nehmen ein Preisgeld von 3.000 Euro mit nach Hause.

Den dritten Jazzpreis (1.000 Euro) erhielt das Auxane Trio aus Frankreich, wobei Pianist Auxane Cartigny zudem den spontan ausgelobten Solistenpreis, der ebenfalls mit 1.000 Euro dotiert ist, von der Jury verliehen bekam. (BSZ)