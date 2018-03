Unser aller Erbe

Vom Augsburger Friedensfest über die Berchtesgadener Weihnachtsschützen bis zur Oberpfälzer Zoiglkultur: Insgesamt zwölf lebendige Traditionen, Bräuche und Handwerkstechniken, die das Leben und die Gesellschaft überregional prägen, werden 2018 in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das gab Kunstminister Ludwig Spaenle heute nach der Ministerratssitzung bekannt.

Folgende neun Traditionen, Bräuche und Handwerkstechniken werden in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen:

Agnes Bernauer Festspiele Straubing

Augsburger Friedensfest

Traditionelle Dörrobstherstellung und Baumfelderwirtschaft im Steigerwald

Drechslerhandwerk

Erhalt der Jurahäuser – traditionelle Baukultur im Altmühljura

Bäuerliche Gemeinschaftswälder im Steigerwald

Schafhaltung in Bayern

Weihnachtsschützen im Berchtesgadener Land

Oberpfälzer Zoiglkultur

Die Neuaufnahme der folgenden drei kulturellen Ausdrucksformen stammen aus der vorhergegangenen Bewerbungsrunde:

Nürnberger Epitaphienkultur

Fürther Michaeliskirchweih

Wirken der Nürnberger Naturhistorischen Gesellschaft

Für eine Aufnahme in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes steht dem Freistaat Bayern ein reguläres Kontingent von vier Nominierungen zu. Auf Anregung von Minister Spaenle hat der Ministerrat entschieden, die folgenden vier Traditionen und Bräuche vorzuschlagen:

Augsburger Friedensfest

Weihnachtsschützen im Berchtesgadener Land

Erhalt der Jurahäuser – traditionelle Baukultur im Altmühljura

Bäuerliche Gemeinschaftswälder im Steigerwald

Die Verzeichnisse auf Bundes- und Landesebene sind Teil der Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, das 2013 in Deutschland in Kraft getreten ist. Fachexperten begleiten die Entscheidungsprozesse auf Bundes- und auf Landesebene. Eine Eintragung in das bundesweite Verzeichnis ist zudem Voraussetzung für eine internationale Nominierung. Weitere Informationen zum Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes finden Sie unter: www.km.bayern.de/kulturerbe