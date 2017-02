Unter die Lupe genommen

Einen mittelalterlichen Codex bekommen wohl die Wenigsten von Oma und Opa vererbt - aber bei Haushaltsauflösung tauchen immer Bücher auf, die nicht nur schön anzuschauen sind, sondern auch den Anschein einer alten Rarität erwecken. Mancher durchstöbert auch auf Flohmärkten Bücherkisten, fischt einen Band heraus und freut sich heimlich über die Unwissenheit des Trödelhändlers. Oder wusste der vielleicht doch besser als der Käufer, dass es mit dem vergilbten Werk nicht weit her ist? Was hat es mit all diesen vermeintlichen Buchschätzen auf sich? Ist das eine oder andere vielleicht ein materiell ebenso wie bibliografisch wertvolles Buch - oder bleibt es schlicht ein liebes Erinnerungsstück? Lohnt es, Geld in seinen Erhalt zu investieren? Wie soll man es am besten aufbewahren?

Für solche Fragen gibt es "Büchersprechstunden" mit Experten - künftig auch in der Staatsbibliothek Bamberg. Am 18. März zwischen 13 und 15 Uhr werden Bibliotheksleiterin Bettina Wagner, ihr Stellvertreter Stefan Knoch gemeinsam mit einer Buchrestauratorin und einem Antiquar private Bücherschätze utner die Lupe nehmen. Die Expertise ist kostenlos - aber auch unverbindlich. (BSZ)