Vakanz am Resi vorbei

Ende der monatelangen Vakanz: Katja Funken-Hamann ist die neue Geschäftsführende Direktorin am Bayerischen Staatsschauspiel. Sie folgt Holger von Berg - die Stelle war elf Monate nicht besetzt.

Die promovierte Juristin Katja Funken-Hamann war zuletzt Referentin in der Kunstabteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Ihre Karriere startete sie als Rechtsanwältin in einer international tätigen Wirtschaftskanzlei, bevor sie in den öffentlichen Dienst eintrat und dort unter anderem die Rechtsabteilung der Bayerischen Staatsoper leitete.

Intendant Martin Kusej freut sich, dass "wir mit Katja Funken-Hamann eine neue Geschäftsführende Direktorin haben, die ihre große Erfahrung im Bereich Bauprojekte beim anstehenden Bau des Proben-und Werkstättenzentrums und der Marstallsanierung einbringen wird." (BSZ)