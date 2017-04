Verstörende Freiheit der Wahrnehmung

Palimpsest ist eigentlich eine wieder beschriebene, vom vorherigen Text gereinigte alte Unterlage. Bei Julian Schnabel bezeichnet dieser Terminus die meisten seiner Grafiken. Der 1951 geborene, teuer gehandelte Shootingstar der New Yorker Kunstszene verwendet für sie nämlich schon einmal verwendete Abbildungen: zum Beispiel alte Landkarten, ausrangierte Schulwandbilder, Fotos, Tapetenstücke und Ähnliches. Diese benutzt er jedoch in Form von Scans und bearbeitet sie oft neu am PC.

Die Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg zeigt nun Schnabels grafisches Werk aus der Zeit ab 1983 bis heute. Das Multitalent zählt eher als Maler und Filmemacher zur künstlerischen und gesellschaftlichen Prominenz – mit der Grafik machte er allerdings 18 Jahre lang eine schöpferische Pause.

Der Untertitel der Aschaffenburger Ausstellung Graphik. Ganz groß ist nicht von ungefähr gewählt. Die Blätter besitzen meist ein beachtliches Format, und von einigen der Exponate existieren noch größere, nicht ausgestellte Ausgaben. Schnabel, als Neo-Expressionist eingeordnet, gibt sich eben nicht mit Kleinigkeiten ab.

Erhellende Seitenblicke

Was bei ihm so spielerisch locker, fast unabsichtlich erscheint, hat meist einen tieferen Sinn. Schnabel sieht sich in einem umfassenden künstlerischen und bedeutungsvollen Zusammenhang. Viele der Grafiken spiegeln äußerlich Mehrschichtigkeit vor – die existiert aber nur innerlich. Die Oberfläche der Blätter ist glatt, sieht man einmal davon ab, dass auf viele nach einem vorher festgelegten Plan glänzendes Kunstharz geflossen ist und so ein Original mit Struktur vortäuscht. Auch die Drucke auf Samt erschließen sich erst, wenn man sie von der Seite anschaut; erst da erkennt man die darauf gedruckte Figur, etwa Landscape; von vorne scheint alles dunkel.

Schnabel spielt also mit dem Betrachter und dessen Wahrnehmung. Dazu gehört auch, dass er vielfach Zitate verwendet, sowohl für Motive als auch für Titel. Ein Markenzeichen ist oft der Abdruck eines in Farbe getauchten Tuches.

Die Zeitebenen, die er mit seinen „aktuellen“ Übermalungen und Bearbeitungen und dem Zitieren bereits vorhandener Bilder und Trägermaterialien verbindet, haben ebenfalls Bedeutung. So assoziiert er mit Pandora – The Flying Dutchman über Blumenbildern Schicksalhaftes und Ungebundenheit, aber auch ein Füllhorn verschiedenster Bedeutungsebenen.

Wer sich wundert, dass Schnabel besonders Rosa-Töne bevorzugt, sollte wissen, dass der Künstler mit dieser oft verschmähten Farbe sein Selbstverständnis als Lyriker betont. Dadurch erhält das Brandenburger Tor mit den Volksmassen davor eine quasi unwirklich visionäre Ausstrahlung. Auch seine Widmung an den Dichter Walt Whitman ist von einer solchen rosafarbenen Verklärung bestimmt; ein Baum darf dabei nicht fehlen.

Rosa ist auch Schnabels Sicht bei der Serie Childhood. Er nahm dazu als Vorlage eine eingerissene Tapete aus dem Weißen Haus in Washington mit den historischen Figuren der Kämpfer der Schlacht von Yorktown aus den amerikanischen Befreiungskriegen, applizierte darüber einen Ziegenbock, den er ausgestopft im Atelier stehen hat, und setzte ihm einen Plüschhasen seines kleinen Sohnes auf die Hörner. Auch ein Baum wie bei Walt Whitman durfte nicht fehlen; durch einen „Riss“ eröffnete Schnabel noch eine scheinbare Ebene darunter mit Malspuren auf weißem Grund.

All dies soll in sich biografische Bedeutung und symbolische Bezüge tragen, verweist auf die verschiedenen Ebenen, aus denen der Künstler schöpft.

Rätselhafte Schnabeltiere

Während Schnabel auf diesen neueren Grafiken bewusst mit der Wahrnehmung spielt, enthalten frühere, in mehreren Farben erstellte Siebdrucke oft eine weiße, durch Übermalung erzeugte „leere“ Figur, die an ein Wesen mit Schnabel erinnern kann – ironische Selbstdeutung oder Spiel mit dem künstlerischen Selbstzeugnis? Auch Flamingos im Mittelpunkt eines offenen Kreises weisen auf solche Schnabelwesen hin. Weiße Flecken oder Striche über Porträts, die irgendwie beschädigt aus einem farbigen Hintergrund hervortreten und so auf gewesene Größe verweisen, scheinen den ursprünglichen Gegenstand in gewisser Weise zu eliminieren.

Ganz von der Bewegung der Streifen leben die Grafiken Last Attempt at Attracting Butterflies, so, als ob hier der Flügelschlag nachvollzogen werde. Und die Übermalungen von Landkarten oder die Überstreichungen etwa des Kölner Doms oder einer Ritterburg auf ehemaligen Schultafelbildern wirken wie eine Negierung des historischen Hintergrunds; in den Vordergrund drängt sich das Selbstzeugnis Schnabels. Er aber täuscht den Betrachter über diese „Neuerung“, indem er dieses ehemalige Lernmaterial an einer Schnur aufhängt und so die einstige Verwendung nachvollzieht. Es geht dem Künstler nicht um den Inhalt, sondern um die Außenwirkung, um die Aneignung ehemaliger Vorzeigeobjekte durch die Fantasie und Schöpfungskraft des Künstlers und die oft verstörende Freiheit bei der Wahrnehmung durch den Betrachter, letztlich um die Freiheit der Kunst und Persönlichkeit. (Renate Freyeisen)

Information: Bis 11. Juni. Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, 63739 Aschaffenburg. Di. 14-20 Uhr, Mi. bis So. 10-17 Uhr. www.museen-aschaffenburg.de