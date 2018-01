Vier unter einem Dach

Im Jahr 2002 zogen vier Museen in die neu gebaute Pinakothek der Moderne und begründeten damit eines der weltweit größten Häuser für die Kunst und Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts. Anlässlich des fünfzehnjährigen Jubiläums öffnen das Architekturmuseum der Technischen Universität München, die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Die Neue Sammlung – The Design Museum und die Staatliche Graphische Sammlung München für einen neuen Wegweier durchs Haus ihre Bestände und führen den Leser auf einem so noch nicht dagewesenen interdisziplinären Rundgang durch mehr als 200 Highlights aus Architektur, bildender und angewandter Kunst, Graphik und Design. Vor dem Hintergrund von acht Essays, die einen Überblick über die kulturhistorischen Entwicklungen in den Jahrzehnten zwischen 1895 und 2017 geben, wird das Zusammenspiel der Gattungen zu einer kleinen Kulturgeschichte der Moderne. Auf diese Weise wird es möglich, die zeitgleichen Phänomene unterschiedlicher Disziplinen in einer Synopse zu erfahren.

Ein besonderes Lese- und Bilderbuch nicht nur für den Besuch vor Ort, sondern auch für die Bibliothek zu Hause. Die Publikation wurde von PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e.V. als Geschenk zum 15-jährigen Jubiläum des Hauses gefördert. (BSZ)

Information: "Pinakothek der Moderne: Kunst Graphik Design Architektur", hrsg. Von Michael Hering, Andres Lepik, Bernhard Maaz und Angelika Nollert. Texte von Nike Bätzner, Friedrich von Borries, Walter Grasskamp, Boris Groys, Sigrid Hofer, Beate Söntgen, Monika Wagner und Christoph Zuschlag. Deutsch, Englisch, 2017, 220 Seiten, 211 Abbildungen, 16 EUR, ISBN 978-3-7757-4285-6.