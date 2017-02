Virtueller Spuk

Soll noch einer sagen, unsere Museen seien nicht auf der Höhe der Zeit! Denn jetzt hängen sogar schon die Bilder am Netz – wenn es auch bloß das Stromnetz ist. Erleben kann man diese elektrifizierte und zugleich elektrisierende Kunst derzeit in der Münchner Glyptothek, wo unter dem Titel Times Codes – Die Macht der Schönheit großformatige figurative Gemälde von Werner Kroener (1944 geboren) präsentiert werden.

Wirklich gemalt mit Pinsel und Farbe sind allerdings die wenigsten dieser jüngst entstandenen Arbeiten. Bei den weitaus meisten handelt es sich vielmehr um digitale, am Computer erschaffene Gemälde, die als Spezialdrucke in Leuchtrahmen wirken, als würden sie auf riesigen Screens erscheinen. Und weil so ein Leuchtrahmen Strom braucht, sind die Kunstwerke eben diskret verkabelt.

Die Bilder stellen Skulpturen aus der Glyptothek dar und wurden direkt hinter oder neben dem jeweiligen Marmorstandbild gehängt, das ihnen als Modell diente. Stilistisch sind sie, wie auch die Ölgemälde, unverkennbar durch die „heftige Malerei“ inspiriert, die in den 80ern von den Jungen Wilden betrieben wurde und mit ihren expressiven, dynamisch-ausholenden Gesten betont körperhaft daherkommt.

Mal aquarellartig transparent, mal pastos-batzig wirkend, imitieren die digitalen Werke zwar die Oberfläche physischer Malerei, aber eben dadurch entsteht ein spannungsvoller Kontrast zu ihrer dezidiert glatten Bildschirmpräsenz.

Gerade in dieser Körperlosigkeit und Immaterialität der „virtuellen“ Gemälde liegt der Reiz überraschender Verfremdung, ja des Befremdlichen.

Zumal auch die Subjektivität und leibliche Unmittelbarkeit, die sich in expressiven malerischen Gesten stets manifestiert, im krassen, fast schmerzhaften Widerspruch steht zur aseptischen Unpersönlichkeit aller digitalen Bilddarstellung.

Aus der Entfernung betrachtet, haben diese farbintensiven, effekt- und geheimnisvoll zwischen den antiken Statuen hindurchschimmernden Erscheinungen nicht umsonst etwas leicht Geisterhaftes; etwas von bunten Gespenstern, die aus der Wand heraustreten und in schwebender Ungreifbarkeit durch die Saalfluchten spuken.

Und doch scheinen die Computergemälde den antiken Werken seltsam wesensverwandt: In deren idealischer Harmonie fehlt alles Individuelle, alle personhafte Beseeltheit; auch die alten Statuen begegnen uns damit als schöne, unverbindliche Gespenster. So wie Werner Kroeners farbenfrohe Schattenwesen aus dem Gigabyte-Hades.

Ganz abgesehen davon scheint die Idee, Kunst mit irgendeinem Netz zu verbinden, ausbaufähig. Man könnte Bilder tatsächlich ans Internet anschließen, sodass der Museumsbesucher vielleicht in Echtzeit erleben dürfte, wie der Künstler quasi als Netzwerker am heimischen Computer diese digitalen Gemälde bearbeitet, ja sie als work in progress ständig verändert. (Alexander Altmann)

Information: Bis 12. März. Glyptothek, Königsplatz 3, 80333 München. Di. bis So. 10-17 Uhr, Do. bis 20 Uhr.

www. antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Ein Knabenkopf, von Künstlern der Antike und der Moderne interpretiert. (Foto: Katharina Forsshayt)