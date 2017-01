Winterzauber

Endlich hält der Winter mit all seinen Facetten Einzug und hat auch reichlich Schnee mitgebracht. Zahlreiche Schlösser, Burgen und Gärten der Bayerischen Schlösserverwaltung haben sich in ein romantisches Winterwunderland verwandelt und laden auch bei frostigen Temperaturen zum Lustwandeln ein. Da hält mancher Spaziergänger gerne mal inne, zieht die Handschuhe aus um zu fotografieren. Mit etwas Glück ist eine solche Aufnahme ein Sesamöffnedich für den Fotografen: Wenn er nämlich einen Fotowettbewerb und damit freien Eintritt in die Schlösser gewinnt (Familien-Jahresticket, Mehrtages-Familienticket, zwei einzelne Tagestickets). Bedingungen: Es sollen Winterimpressionen von staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten sein und bis zum 5. März 2017 eingesandt sein an: gewinnspiel(at)bsv.bayern.de