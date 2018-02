Wolkig verfremdet

Geheimnisvolle Landschaften auf der ganzen Welt - von Marokko bis in die USA, von der Türkei bis nach Norwegen - fotografieren Isabelle Chapuis und Alexis Pichot. Dann setzt das Fotografenpaar bunte Wolken in diese Landschaftsbilder ein. Das schafft eine lebendige, ephemere Szenerie. "Pulse" ist ihre sonderausstellung überschrieben, die derzeit im Amberger Luftmuseum zu sehen ist. Sie will verstanden sein als ein Lobpreis der Erde und ihres kreativen Potenzials; ihrer fruchtbaren Landschaften und unersetzlichen Blüte, während die Wolken aus leuchtendem Rauch den kreativen Impuls visualisieren.

Gleichzeitig wecken die Fotografien von Chapuis & Pichot das Bewusstsein für die Einwirkungen der Menschheit auf das Land. Auch wenn keine Menschen in den Bildern zu sehen sind, so ist ihre Gegenwart doch implizit in diesen wild natürlichen oder verlassenen Landschaften, Baustellen, Minen, Steinbrüchen, Kraftwerken, etc. (BSZ)