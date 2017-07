Würdigung auf Messing

Die „Kinderzeche“ in Dinkelsbühl lässt alljährlich im Juli (diesmal vom 14. bis 23. Juli) die Sage der Türmerstochter Lore aufleben. Diese soll im Dreißigjährigen Krieg bewirkt haben, dass schwedische Soldaten die Belagerung Dinkelsbühls aufgehoben haben. Das Festspiel hat seine Wurzeln im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es erinnert zugleich an ein Dinkelsbühler Schulfest, das im Jahr 1629 erstmals erwähnt wurde: Schüler erhielten zu Ferienbeginn Zechgeld und zogen aus der Schule in eine Dorfwirtschaft aus.

Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur achten Klasse sowie über 1.000 weitere Akteure beteiligen sich jedes Jahr an dem Fest. Für ihre Mitwirkung erhalten die Kinder und Jugendlichen eine mit Süßigkeiten gefüllte „Kinderzech-Gucke“.

Das Festspiel der „Kinderzeche“ wurde jüngst ins Bundesverzeichnis des Immateriallen Kulturerbes aufgenommen - Kultusminister Ludwig Spaenle wird am 16. Juli eine repräsentative Messingtafel mit entsprechender Würdigung vor Ort überreichen. (BSZ)