Die Reformation vor 500 Jahren hat wie nur wenige andere historische Wegmarken die Welt grundlegend verändert. Das Jahr 1517 mit dem Beginn der Reformation sollte sich besonders für die Kirche und das gesellschaftliche Leben in Deutschland als schicksalhaft erweisen. Auch das Kloster Frauenzell im Bayerischen Vorwald, das sich ab 1317 aus einer Einsiedlerzelle und Gebetsstätte entwickelt hatte, wurde in den Jahren nach 1517 – vor allem durch den Konfessionswechsel der regionalen Regenten und Protektoren zum Protestantismus – in den Strudel des Geschehens einbezogen und in seiner Existenz über Jahrzehnte massiv gefährdet.

Mit den politischen und kirchlichen Umbrüchen ging eine Medienrevolution einher: Die epochale Erfindung Johannes Gensfleischs, genannt Gutenberg, die auf der Kombination bereits vorhandener Techniken basierte, und deren revolutionärer Kern letztlich darin bestand, Bücher in ihre kleinsten Einheiten, nämlich in die Buchstaben des lateinischen Alphabets zu zerlegen, hatte enorme Auswirkungen. Schon wenige Jahrzehnte nachdem das erste Buch gedruckt worden war, lagen mehr als 30.000 Titel in geschätzten neun Millionen Exemplaren vor. Dennoch stagnierte der Absatz in den Jahren um 1500, der Markt war gesättigt.

Aus dieser Situation halfen der „Druckindustrie“ nun Luther und die von ihm ausgelöste Reformation. Da Luthers Schriften reißenden Absatz fanden, wurde der Reformator zu einem „Bestsellerautor“, der den Buchmarkt zeitweilig in einem vorher und nachher nicht gekannten Ausmaß dominierte.

Die Ausstellung „Reformation - Zeit des Umbruchs. Präsentation seltener Drucke (1517-1648) im Kloster Frauenzell“ vermittelt anhand von Büchern aus einer Privatsammlung, angereichert um Stücke aus dem Bestand der Staatlichen Bibliothek Regensburg, einen Eindruck von der medialen Vielfalt jener Zeit. (BSZ)

Information: 6. August bis 10. September im ehemaligen Benediktinerkloster Frauenzell, 93179 Frauenzell. Öffnungszeiten: An Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr sowie an Werkstagen nach telefonischer Anmeldung unter 09484-9519669.

Zur Ausstellung erscheint auch eine Begleitpublikation, die vor Ort, über den Verein „Freundeskreis des ehemaligen Benediktinerklosters Frauenzell e.V.“ sowie über die Staatliche Bibliothek Regensburg bezogen werden kann: Hans RUDOLPH, Reformation. Zeit des Umbruchs. Präsentation seltener Drucke (1517-1648) im Kloster Frauenzell (Kleine Schriften der Staatlichen Bibliothek Regensburg 10): Regensburg: Staatliche Bibliothek 2017; 80 Seiten; 3 Euro.