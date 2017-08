Zisterzienser erforschen

Das Projekt „Vielfalt in der Einheit – Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa“, das unter Federführung des Landkreises Bamberg gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Schloss Seehof und weiteren Projektpartnern umgesetzt werden soll, erhält eine staatliche Förderung aus Bundesmitteln in Höhe von rund 132.000 Euro.

Das Projekt ist ein Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahres 2018 (European Cultural Heritage Year - ECHY) und startet ab Herbst 2017. Projektziel ist, das bauliche und landschaftliche Erbe der Zisterzienser an verschiedenen Standorten in Mitteleuropa zu erfassen und die Besonderheiten der von ehemaligen und noch bestehenden Zisterzienserklöstern geprägten historischen Kulturlandschaften an heutige Generationen zu vermitteln.

So ist speziell der Steigerwald in weiten Teilen seiner Kulturlandschaft durch das frühere Wirken der Zisterzienser nachhaltig beeinflusst worden. Für den Erhalt und die künftige Entwicklung dieses kulturellen Erbes wird das ECHY-Projekt in Kooperation mit Partnern aus Ebrach, den angrenzenden Steigerwald-Landkreisen und lokalen LEADER-Aktionsgruppen, sowie mit weiteren Zisterzienserstandorten wie etwa in Waldsassen und in Österreich, Tschechien und Frankreich umgesetzt.

Vorgesehen sind unter anderem kleinere Forschungsprojekte zum Wirken der Zisterzienser in den Partnerregionen, deren Ergebnisse in eine mehrsprachige Ausstellung münden, die zeitgleich in allen beteiligten Klosterstandorten gezeigt wird. Zusätzlich sind eine wissenschaftliche Fachtagung, Exkursionen und speziell ausgewiesene Wanderwege zum landschaftlichen Erbe der Zisterzienser geplant.