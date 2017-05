Düster war’s, die Scheinwerfer blendeten grell, als eine Puppe blitzschnell vom Schnürboden auf die Bühne fiel. Sie ist ein stilisierter Aufseher, gegen den die Gefangenen in fließenden Bewegungen rebellieren.

Mit ausgefeilter Ästhetik hat der spanische Ballettspezialist Goyo Montero wieder ein opulentes Feuerwerk beeindruckender Bilder in die Staatsoper Nürnberg gezaubert. Für seine gleichnamige Uraufführung diente dem Meisterchoreografen seine Schullektüre Don Quijote. Sie bildet das Fundament, auf dem Montero einen fulminanten Assoziationsraum kreiert.

Die Zuschauer wähnen sich je nach Situation in einem Giftgasangriff von Assads Truppen, vor Trumps neuer Mauer zu Mexiko oder auf der süditalienischen Insel Lampedusa beim Anlandkriechen gekenterter afrikanischer Flüchtlinge. Mal ganz klar im Ausdruck, mal spastisch-zuckend, belebt das Ensemble tanzend die jeweilige Szenerie.

Scheinwerfer als Gaul

Das Spiel zwischen Wahn und Wirklichkeit, zwischen Ideal und Illusion dominiert die gesamte Inszenierung des historischen Stoffs von Miguel de Cervantes (1547 bis 1616). Damit interpretiert Montero die Dualität von Fiktion und Realität, die Cervantes in sein Ritterweltepos eingewoben hat. Monteros Don Quijote (weltentrückt: Rachelle Scott) sitzt als Ritter von trauriger Gestalt auf einem fahrbaren Bühnenscheinwerfer. Dieser ist die perfekte Stilisierung des klapprigen Gauls Rosinante. Mit kaputtem Helm und langer Lanze zieht Don in die Welt hinaus, um gegen Windmühlen (gibt es bei Montero als bedrohliche, überdimensionale Schatten) zu kämpfen und andere Abenteuer zu bestehen. Er lässt sich von Sancho Panza (klein und quirlig statt dick und behäbig wie in Cervantes Roman: Natsu Sasaki) sein angebetetes Bauernmädchen Dulcinea (köstliche Persiflage auf Transsexualität: Iván Delgado) als verzauberte Prinzessin verkaufen und erschafft sie sich nach seinen Bedürfnissen.

Mit sphärischen Klängen untermalt Komponist Owen Belton das beständige Oszillieren zwischen Traum, Wahn und Wirklichkeit. Mal variiert er elektronisch den Herzton des Menschen, mal lässt er durch Glocken die dramatischen Geschehnisse noch beklemmender wirken.

Insgesamt harmoniert – wie bei jeder Montero-Inszenierung – auch bei dieser Uraufführung alles perfekt. Doch bleibt es fraglich, ob der Zuschauer ohne intensives Studium des Programmhefts etwas mit dem Rausch von Monteros Bilderwahn anfangen kann.

Wer in seinem Leben durch eine Diktatur oder andere Repressalien gegangen ist, dürfte nach dem Genuss dieses Stücks wohl beim Psychiater landen. Denn das Heraufbrechen im Unterbewusstsein gespeicherter, traumatischer Erfahrungen ist garantiert.

Angesichts des Hangs des Meisterchoreografen zu solchen Grenzerfahrungen stellt sich die Frage, ob eventuell in seiner Familienenergie die schrecklichen Erfahrungen aus der Franco-Diktatur verbunkert sind und der psychologischen Aufarbeitung harren. Das Premierenpublikum feierte Montero jedenfalls mit frenetischem Applaus. (Ralph Schweinfurth)