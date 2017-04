Aiwanger: Dritter Nationalpark - ein Unding

Die Freien Wähler (FW) wollen keinen dritten Nationalpark in Bayern und fordern den Stopp des entsprechenden Ministerratsbeschlusses. Die diskutierten Regionen Steigerwald, Spessart und Ammergebirge seien ungeeignet und kämen den Steuerzahler zu teuer, sagte der FW-Vorsitzende Hubert Aiwanger. Im Juli 2016 hatte die Staatsregierung beschlossen, einen dritten Nationalpark einzuführen. Dagegen legen die Freien Wähler nun einen Dringlichkeitsantrag vor.

"Es ist ein Unding, von München aus einen Nationalpark durchdrücken zu wollen, obwohl derzeit keine Region in Bayern nach einem dritten Nationalpark ruft." Die Staatsregierung habe in vielen Regionen massiven Streit ausgelöst. Über die Rechte der Waldbauern werde mit fadenscheinigen Argumenten hinweggegangen. "So geht man nicht mit der Bevölkerung um", betonte Aiwanger. (dpa)