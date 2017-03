Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Vergangene Woche war der Ausschuss öffentlicher Dienst in Singapur und Malaysia unterwegs. Die Abgeordneten wollten sich ein Bild machen vom öffentlichen Dienst dort, der in vielerlei Hinsicht als vorbildlich gilt. Mitgereist sind zehn Abgeordnete von CSU, SPD und Freien Wählern, die Grünen waren nicht dabei – aus Termingründen. Für Ingrid Heckner war es die letzte Reise als Ausschusschefin, sie fungiert jetzt als Fraktionsvize.

BSZ: Frau Heckner, Südostasien ist vor allem als Tourismusregion bekannt. Was gibt’s dort in Sachen öffentlicher Verwaltung zu entdecken?

Ingrid Heckner: Viel! Auch wenn sich das noch nicht so herumgesprochen hat: Diese Region verfügt über einen sehr effizienten öffentlichen Dienst. Wir haben bereits bei unseren Ausschussreisen in den vergangenen Jahren nach Vietnam und Taiwan festgestellt, dass selbst Bayern mit seiner sehr gut aufgestellten Verwaltung von den südostasiatischen Ländern noch einiges lernen kann.

BSZ: Zum Beispiel?

Heckner: Ich war erstaunt zu sehen, wie effizient die Verwaltung in Singapur organisiert ist. Jetzt sind wir in Bayern ja schon ziemlich gut. Aber ich muss anerkennen, dass Singapur etwa beim Thema Digitalisierung noch ein Stück weiter ist. Dort läuft inzwischen so gut wie alles über das Smartphone: Bürger, die Dienstleistungen von einer Behörde in Anspruch nehmen wollen, erledigen das ganz einfach über eine App. Das funktioniert sehr bedienerfreundlich über Symbole, auf die man klickt. Zum Beispiel benutzt man einfach das Symbol Straße, wenn man ein Schlagloch melden will. Die zuständige Stelle registriert das Problem und schickt dann zeitnah jemanden hin, der das Schlagloch repariert. Man kann außerdem auch ein Foto hinschicken, um seine Beobachtung zu illustrieren. Wenn man aufs falsche Symbol klickt, erkennt das System das und leitet einen an die richtige Stelle weiter. Es heißt nie: Hier sind Sie falsch! Und man hängt nie in irgendeiner Warteschleife.

BSZ: Und was machen alte Leute, die kein Smartphone haben?

Heckner: Das gibt’s in Singapur praktisch nicht. Die Menschen dort sind unglaublich technikaffin und haben eine Handyabdeckungsquote von 150 Prozent. Das Smartphone wird dort auch verwendet, um den öffentlichen Nahverkehr effizient zu nutzen: Man gibt sein Ziel ein, und das System leitet mich hin, sagt mir, welchen Bus ich nehmen muss und welchen nicht, weil der dann im Stau stehen wird. Natürlich gibt es auch Hilfe für Menschen, die zum Beispiel wegen einer Behinderung keine Smartphones nutzen können.

BSZ: Wo bleibt der Datenschutz?

Heckner: Das ist ein Problem. Man muss viele Daten hergeben, die Verwaltung weiß zum Beispiel bei der Nutzung der Verkehrs-App immer, wo derjenige gerade ist. Allerdings scheint das den Leuten dort nicht so wichtig zu sein wie bei uns. Die Bevölkerung ist sehr freigiebig mit ihren Daten, einfach, weil das Ganze so bequem ist und gut funktioniert. Ich hab mich auch darüber gewundert, wie unumstritten dort die vielen Kameras im öffentlichen Raum sind. Die sind überall, auf jedem öffentlichen Platz, an jedem Gebäude, teilweise mit eingebauter Gesichtserkennung.



"Peitschenhiebe in Singapur: Das ist ein Relikt aus der Kolonialzeit"

BSZ: Was bringt das?

Heckner: Die Sicherheitslage ist schon beeindruckend. Man kann da wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit überall hingehen und fühlt sich sicher.

BSZ: Das liegt wohl auch an den drakonischen Strafen: Wer nicht spurt, muss mit Peitschenhieben rechnen.

Heckner: Ja, das stimmt, das ist ein Relikt aus der Kolonialzeit. Das war für mich schon sehr erschreckend. Es gibt dort sogar eine eigene Berufsausbildung für die Leute, die solche Peitschenhiebe verabreichen. Die dortige Bevölkerung akzeptiert die hohen finanziellen und zum Teil eben auch körperlichen Strafen aber, da Kriminelle so recht effektiv abgeschreckt werden.

BSZ: Haben Sie das Thema bei Ihrem Besuch angesprochen?

Heckner: Nein. Das war eher am Rande ein Thema. Einfach deshalb, weil wir uns über die öffentliche Verwaltung informiert haben und nicht mit den Verantwortlichen von Justiz und Polizei geredet haben.

BSZ: Kann Bayern von Singapur lernen?

Heckner: Man kann die Dinge sicher nicht eins zu eins übertragen. Schon deshalb nicht, weil Singapur ein Stadtstaat ist. Da kann man vieles zentralistisch handhaben und deshalb leichter organisieren als in einem Flächenstaat wie Bayern. Aber auch wir in Bayern sollten uns darum bemühen, unsere E-Government-Angebote auszuweiten und zu vereinfachen – etwa über leicht zu bedienende Apps.

BSZ: Was hat Sie auf Ihrer Reiseetappe Malaysia beeindruckt?

Heckner: Ich war erstaunt, wie gut das dort mit der Frauenquote läuft. Im gesamten öffentlichen Dienst gilt eine Frauenquote von 30 Prozent, auch für Führungspositionen. Daneben gibt es Quoten für die verschiedenen Ethnien, die dort leben: Malayen, Inder und Chinesen. Das wird widerspruchslos anerkannt. Die Quoten sind nicht verpflichtend, aber sie werden eingehalten.

BSZ: Politikerreisen sind immer wieder Anlass für Kritik, weil es hier um Steuergelder geht. Verstehen Sie die Vorbehalte?

Heckner: Nein. In einer globalisierten Welt ist es für diejenigen, die Politik gestalten, wichtig, Eindrücke von anderen Kulturen und staatlichen Strukturen zu gewinnen, zu beobachten und zu analysieren. Nur wer auch mal über den eigenen Gartenzaun schaut, kann Politik gestalten, statt das Bestehende einfach nur zu verwalten. (Interview: Waltraud Taschner)