Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Mit einer zweiten Stufe des 2015 begonnenen Digitalisierungsprogramms will Ministerpräsident Horst Seehofer Bayern in die technologische Zukunft führen. In den kommenden fünf Jahren sollen dafür drei Milliarden Euro investiert und rund 2000 zusätzliche Stellen geschaffen werden. „Ich bin überzeugt, dass mit der Digitalisierung immense Chancen für Bayern und seine Bürger verbunden sind“, sagte Seehofer in einer Regierungserklärung. Ziel sei es, Bayern „auch hier an die Weltspitze“ zu führen. „Wenn wir nicht jetzt in die digitale Zukunft investieren, dann müssen wir später die sozialen Folgen von Versäumnissen mit wesentlich mehr Aufwand finanzieren“, warnte Seehofer. Gefördert werde deshalb der „digitale Aufbruch im ganzen Land“.



Nachdem im nächsten Jahr das Ziel erreicht werde, jede bayerische Kommune ans schnelle Internet anzuschließen, soll bis 2025 die „Infrastruktur für die Gigabit-Gesellschaft“ geschaffen werden. Allein in Glasfaserkabel, in nahezu flächendeckend verfügbares WLAN und in Mobilfunk nach dem hochleistungsfähigen 5G-Standard wolle man eine Milliarde Euro investieren, kündigte Seehofer an. Um die digitale Kompetenz im Land zu verankern, plant Seehofer, Informatik zum Pflichtfach an allen weiterführenden Schulen zu machen. „Das digitale Klassenzimmer wird in Bayern Realität werden“, versprach er. „Medien intelligent und kritisch nutzen, Fakten von Manipulationen unterscheiden können, von Kindesbeinen an Software verstehen lernen – das sind Schlüsselqualifikationen der Zukunft.“

Informatik soll an allen weiterführenden Schulen zum Pflichtfach werden

Mit zahlreichen Programmen und Initiativen will die Staatsregierung auch Wirtschaft und Wissenschaft auf Digitalkurs bringen. Seehofer kündigte dazu eine Ausweitung des „Digitalbonus“ für kleinere und mittlere Unternehmen sowie die Förderung digitaler Existenzgründer an. Mit der Wirtschaft soll ein Pakt für die betriebliche Aus- und Weiterbildung geschlossen werden. In den Bereichen autonome und vernetzte Mobilität, Robotik, 3D-Druck und Künstliche Intelligenz will Seehofer die Forschung verstärken und für die Landwirtschaft digitale Lösungen für mehr Ertrag, Tierwohl und Ökologie vorantreiben. Als weiteren Punkt sprach Seehofer die IT-Sicherheit an. Hier soll Bayern zu einer „Hochburg“ werden. Zu diesem Zweck wird unter anderem ein neues Landesamt mit Standorten in Nürnberg, Würzburg und Bad Neustadt aufgebaut.



Des Weiteren kündigte Seehofer den Ausbau des E-Government an. Ziel sei es, den Bürgern alle Verwaltungsleistungen online anzubieten. Für die Koordinierung der Digitalisierungsstrategie wird in der Staatskanzlei eine neue Stabsstelle geschaffen. Seine ursprüngliche Idee, ein eigenes Digitalisierungsministerium einzurichten, werde er nicht weiterverfolgen, sagte Seehofer. Dies habe sich wegen der vielen fachlichen Zuständigkeiten als nicht praktikabel erwiesen. Auch im digitalen Zeitalter müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen, schloss Seehofer. Man dürfe den Menschen deshalb keine Angst vor der Zukunft machen, sondern sie für diese befähigen.



Die neue SPD-Landeschefin Natascha Kohnen hielt Seehofer vor, einen verengten Blick auf die Digitalisierung zu werfen. „Weg mit Denkverboten“ lautete der rote Faden ihrer Rede. Seehofer ziele zu sehr auf die Steigerung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit ab, erkenne dabei aber nicht, dass die Bürger für die digitale Welt mündig gemacht werden müssten. „Neue Technologien brauchen neues Denken und neues Verhalten“, sagte sie. Das beginne mit vernetztem Lernen an Schulen. Dafür fehlten in Bayern aber die technischen wie pädagogischen Voraussetzungen. Für Arbeitnehmer forderte sie ein Weiterbildungsgesetz und den „digitalen Bildungsurlaub“. Statt digitaler Leuchttürme müsse es überall in Bayern eine „digitale Straßenbeleuchtung“ geben. Nur so kämen die Chancen bei allen an. Deshalb müsse Glasfaser in jedes Haus und brauche es ein flächendeckend verfügbares Mobilfunknetz.



Der Fraktionschef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, erklärte, mit seinen Plänen schöpfe Seehofer die Chancen der Digitalisierung nicht aus. „Wir sind in Bayern noch längst nicht da, wo andere schon sind“, sagte er mit Blick auf nordeuropäische oder asiatische Staaten. Um zu diesen aufzuschließen, sei Seehofers Programm nicht ambitioniert genug. Nötig sei, schnelles Internet zur Grundversorgung wie Strom und Wasser zu machen. Wie Aiwanger forderte auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze ein Digitalisierungministerium. Angesichts der revolutionären Umwälzungen, die die Digitalisierung für die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen mit sich bringe, seien Seehofers Visionen eines digitalen Bayern „merkwürdig oberflächlich und kleinkariert“. CSU und Staatsregierung seien „digitale Flachwurzler“. Schulze sah technologischen und gesellschaftspolitischen Nachholbedarf. Dagegen erklärte CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer, die Staatsregierung schreite mit ihrem Masterplan zur Digitalisierung „mutig voran“. Die Beiträge der Opposition seien „kein Feuerwerk neuer Ideen“ gewesen. (Jürgen Umlauft)