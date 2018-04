Bayerns Landtagsabgeordnete bekommen mehr Geld

Gute Nachrichten für die 180 Abgeordneten des Bayerischen Landtags: Vom 1. Juli an erhalten die Parlamentarier mehr Geld. So wird die sogenannte Entschädigung um 2,0 Prozent auf 8183 Euro pro Monat angehoben. Zu diesem Stichtag wird auch die Kostenpauschale um 1,6 Prozent auf 3453 Euro erhöht. Dies teilte der Landtag am Mittwoch in München mit. Die Erhöhung erfolge entsprechend der seit 1996 gängigen Praxis um ein Jahr zeitversetzt zur allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung. Grundlage für die anstehende Erhöhung waren die Daten von Juli 2016 bis Juli 2017.



«Im Bayerischen Landtag sollen alle Berufsgruppen vertreten sein. Daher ist es auch wichtig, dass die Abgeordneten an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben», sagte Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). Für den Landtag «als selbstbewusstes Arbeitsparlament» habe sich die Indexlösung, die auch im Bundestag gilt, bewährt.



Die sogenannten Indizes für die Erhöhung werden durch das Landesamt für Statistik errechnet. Die Behörde orientiert sich dabei insbesondere an der Entwicklung der Einkommen von Beschäftigten im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich.



Der Ältestenrat des Bayerischen Landtags hat heute von der Anpassung der Entschädigung und der Kostenpauschale zum 1. Juli 2018 Kenntnis genommen. Die neuen Beträge werden Ende Mai 2018 im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht. (BSZ/dpa)