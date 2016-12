In der Generaldebatte zur Verabschiedung des Doppelhaushalts 2017/18 hat Ministerpräsident Horst Seehofer betont, dass die Staatsregierung dem Verfassungsauftrag zur Wohlstandsmehrung für alle Bürger in allen Landesteilen uneingeschränkt nachkomme. „Bayern ist ein Hort der Stabilität, des Wohlstands und der sozialen Sicherheit“, sagte Seehofer zum Auftakt der Aussprache. Mit dem Doppelhaushalt reagiere man auf neue Herausforderungen in der Inneren Sicherheit und bei der Integration von Zuwanderern. Der Haushalt sei der Atlas, der Bayern in eine gute Zukunft führe.

Die CSU preist Bayern als Hort des Wohlstands

Die Schwerpunkte des Haushalts streifte Seehofer nur kursorisch. Durch mehr Personal und bessere Sachausstattung für Polizei und Justiz sorge man für mehr Sicherheit, jeder dritte Euro werde für Bildung und Wissenschaft ausgegeben, mit zusätzlichen Leistungen für Familien, Behinderte und die Schwachen in der Gesellschaft schaffe man mehr Gerechtigkeit. „Bayern blüht und ist bestens in Schuss“, fasste Seehofer zusammen. Zudem verlangte er, den Föderalismus gegen Zugriffe durch den Bund zu verteidigen und versprach, die ausgerufene „Koalition mit dem Bürger“ fortzusetzen. „Die Bevölkerung überzeugt man nicht, indem man von oben herab mit erhobenem Zeigefinger Bevormundungen von sich gibt“, sagte Seehofer.



SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher wirft der mit absoluter Mehrheit regierenden CSU dagegen Hochmut und Trägheit vor. Sie konzentriere sich nur noch auf Machterhalt und Machtausübung. So sei das bayerische Betreuungsgeld vor dem Hintergrund überall im Land fehlender Kita-Plätze eine „krasse Fehlinvestition“. Zudem engagiere sich der Freistaat zu wenig im sozialen Wohnungsbau und lasse es an sozialer Gerechtigkeit fehlen. So stünden 3500 Einkommensmillionären rund 1,8 Millionen Menschen an oder unter der Armutsschwelle gegenüber, prangerte Rinderspacher an. Auch die Haushaltsziele würden teilweise verfehlt. So werde zum Ausgleich des Etats die Rücklage „geplündert“, die Investitionsquote verfalle regelrecht. Das Ziel des Schuldenabbaus bis 2030 entpuppe sich zunehmend als „politische Propaganda und Schönrednerei“.



Weniger harsch ging Hubert Aiwanger mit Seehofer ins Gericht. Es gebe keinen Grund, das Land generell schlechtzureden, doch müsse man gezielt dort die Blumen gießen, wo sie zu verwelken drohten. Konkret sprach der Chef der Freien Wähler die Situation an den Schulen, bei der Kinderbetreuung und in den Kommunen im ländlichen Raum an. „Bayern geht es gut, aber man darf die Hände nicht in den Schoß legen“, mahnte Aiwanger.

Grüne: „Ein dicker Geldbeutel reicht nicht“

Scharfe Töne kamen von Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. „Ein dicker Geldbeutel garantiert noch keine gute Politik“, sagte er. So betreibe die CSU bei Umwelt- und Klimaschutz „fortgesetzten Verfassungsbruch“.Während die Grünen den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Menschenwürde oben auf der Prioritätenliste stehen hätten, „zerstört die CSU-Politik das, was wir bewahren wollen“.



CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer warf der Opposition einen verstellten Blick auf die Realität vor. Bayern stehe viel besser da als die meisten anderen Bundesländer, vor allem als jene, die rot-grün regiert würden. „Wo Sie regieren, ist die Lage schlecht“, stellte Kreuzer fest. Sein Stellvertreter Karl Freller ergänzte, Bayern sei „im Bestzustand seiner Geschichte“. (Jürgen Umlauft)