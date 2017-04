Burka und Niqab unerwünscht

Die Staatsregierung hat einen Gesetzentwurf zum teilweisen Verbot von religiös motivierten Gesichtsverhüllungen im öffentlichen Raum in den Landtag eingebracht. Das Tragen von Burkas oder Niqabs, das Frauen in manchen islamischen Ländern zur Verschleierung ihres Gesichts vorgeschrieben ist, soll demnach in Bayern weitgehend untersagt werden. Gelten soll das Verbot für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst sowie in allen Bildungseinrichtungen sowohl für Betreuerinnen wie Betreute. Weiter soll die Gesichtsverhüllung in Wahllokalen untersagt sein. Für die Polizei soll ein explizites Recht für die Identitätskontrolle verschleiterter Personen geschaffen werden, den Kommunen im Einzelfall erlaubt werden, bei Menschenansammlungen auf ein Abnehmen der Gesichtsverhüllung zu bestehen.



Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs erklärte Innenminister Joachim Herrmann, ein verhülltes Gesicht widerspreche der offenen Kommunikationskultur einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. „Zu unserem Werteverständnis gehört der offene Dialog und der Blickkontakt sowie die Wahrnehmung von Gestik und Mimik eines Gesprächspartners“, sagte Herrmann. Trotz Religionsfreiheit müssten deshalb unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit Einschränkungen bei der Gesichtsverhüllung vorgenommen werden. Mit dem Gesetz schaffe man dafür eine klare Rechtsgrundlage. Bislang habe es im Freistaat zwar noch keinen entsprechenden Fall gegeben, räumte Herrmann ein, doch müsse man schon im Vorfeld Präzedenzfälle verhindern.



Diese Argumentation stieß auf die scharfe Kritik der Grünen Ulrike Gote. Zwar sei sie aus grundsätzlichen Erwägungen gegen die aus ihrer Sicht frauenfeindliche Vollverschleierung, doch gebe es bereits jetzt für alle von Herrmann vorgetragenen Einschränkungen der Gesichtsverhüllung ausreichend gesetzliche Vorgaben. Zudem gebe es, mit Ausnahme arabischer Touristinnen auf Münchner Einkaufsmeilen, in Bayern keine vollverschleierten Frauen. „Das Problem, das mit diesem Gesetz gelöst werden soll, existiert überhaupt nicht“, erklärte Gote. Es sei offensichtlich, dass es der Staatsregierung lediglich um „Hetze gegen den Islam“ gehe. Das störe den gesellschaftlichen Frieden.

Die SPD hofft auf Nachbesserungen

Der SPD-Rechtsexperte Franz Schindler führte aus, dass sich ein Staat mit Bekleidungsvorschriften „tunlichst zurückhalten“ sollte. Auch er verwies darauf, dass die Anzahl verschleierter Frauen in Bayern „sehr überschaubar“ sei. Der Gesetzentwurf sei deshalb nicht unbedingt erforderlich. Unabhängig davon stimmte Schindler aber der Ansicht Herrmanns zu, dass es klarer Einschränkungen für den öffentlichen Raum bedürfe. Inwieweit der Gesetzentwurf dazu geeignet sei, müsse die weitere parlamentarische Beratung zeigen. „Ich hoffe da auf Nachbesserungen“, sagte Schindler. Ähnlich argumentierte Florian Streibl (Freie Wähler). Verschleierung müsse im Grundsatz toleriert werden, es müssten für Teilbereiche des öffentlichen Lebens aber Regeln geschaffen werden. Jürgen Heike (CSU) wies den Vorwurf zurück, bei dem Gesetz handle es sich um eine Bekleidungsvorschrift. Es schaffe lediglich Regeln für das Zusammenleben in einer offenen Gesellschaft. (Jürgen Umlauft)