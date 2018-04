Der Bank-Post-Café-Lebensmittel-Laden

Bei einer Expertenanhörung im Innenausschuss des Landtags wurde der Staatsregierung empfohlen, die Förderung „multifunktionaler Dorfläden“ erheblich zu verbessern. Damit soll dem anhaltenden Schwund von Lebensmittelläden und Dienstleistungsangeboten in ländlich geprägten Regionen entgegengewirkt werden. Auf Anfrage der SPD hatte das Wirtschaftsministerium jüngst mitgeteilt, dass die Zahl der Lebensmittelläden im Freistaat seit 2006 um gut zehn Prozent gesunken ist. In gut 600 Kommunen gibt es demnach keinen Laden mit breiterem Sortiment mehr. Mehrere Fachleute plädierten zudem für klarere Vorgaben in der Landesplanung. Wenig Handlungsbedarf sah lediglich der Handelsverband Bayern. „Die Nahversorgung ist im Prinzip gut gesichert“, erklärte Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Puff. Die Entwicklung zu größeren Läden in zentralen Orten sei aber nicht mehr umkehrbar. „Wir werden künftig weitere Wege in Kauf nehmen müssen“, sagte Puff.



Damit wollten sich die anderen Experten nicht abfinden. Der Bayreuther Raumordnungsprofessor Manfred Miosga erklärte, dass bereits heute 1,3 Millionen Bayern mehr als drei Kilometer entfernt vom nächsten Lebensmittelladen leben würden. Setze sich die Entwicklung fort, dass kleine, eigentümergeführte Läden von der Bildfläche verschwinden, werde die Zahl dieser „Unterversorgten“ bald auf über zwei Millionen steigen. Problematisch sei, dass damit die Zahl derer, die zum Einkaufen auf das Auto angewiesen seien, weiter wachse, während wegen der älter werdenden Gesellschaft weniger Menschen automobil unterwegs sein könnten. Miosgas Fazit: „Auch kleinere Ladenformate brauchen eine Zukunft.“



Der Freyunger Bürgermeister Olaf Heinrich sah in der Entwicklung auch ein soziales Problem. „Mit dem Laden sterben auf dem Dorf auch örtliche Kommunikationszentren und Treffpunkte“, warnte er. Dies müsse Kommunalpolitikern bewusst sein, die dem Lockruf der Aldis und Lidls auf der grünen Wiese verfielen. Dass die Landesplanung dies mit der Ausweitung von Flächenobergrenzen und Ansiedlungserleichterungen unterstütze, führe zu Fehlentwicklungen. Nötig sei die bessere Förderung örtlicher Nahversorger im Ortszentrum. Dies müsse ein eigener Fördertatbestand werden, forderte Heinrich.



Der Unternehmensberater Wolfgang Gröll hob das enorme regionale Potenzial multifunktionaler Dorfläden hervor. Besonders erfolgreich seien Kombinationen aus Lebensmittelladen mit Post- und Bankdiensten sowie Tages-Café und örtlichen Dienstleistungen. Als Beispiel nannte Gröll die angegliederte Änderungsschneiderei. Zudem würden über die Läden viele regionale Lebensmittel verkauft. „Das trägt auch zur Wertschöpfung vor Ort bei“, betonte Gröll. Weitere Möglichkeiten zur Sicherstellung der Nahversorgung brachte die Deggendorfer Professorin Diane Ahrens ins Spiel. Sie nannte den Online-Handel und „rollende Supermärkte“. Einzig Handelsverbandsvertreter Puff blickte skeptisch auf die Vorschläge. Man müsse die Entwicklungen im Handel realistisch aufnehmen und dürfe sich „nicht in Träumereien ergehen“.



Ungeachtet dessen plädierten Sprecher aller Fraktionen für eine bessere staatliche Förderung multifunktionaler Dorfläden. Die Kriterien müssten konkret auf alle vom Ladensterben betroffenen Gemeinden zugeschnitten werden. Klaus Adelt (SPD) betonte, die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung vor Ort habe in Bayern Verfassungsrang. Zur Erfüllung dieser Pflichtaufgabe bräuchten die Kommunen mehr staatliche Unterstützung. Jürgen Mistol (Grüne) warb für einen ordnungspolitischen Rahmen, damit sich benachbarte Kommunen nicht in den ruinösen Wettbewerb um die Ansiedlung von Supermärkten begeben müssten. Nötig seien Pflichten und Anreize zu mehr gemeindeübergreifenden Absprachen. Damit könnten Kommunen auch selbstbewusster gegenüber den Flächenforderungen der Einzelhandelskonzerne auftreten, erklärte Mistol. Für Joachim Hanisch (Freie Wähler) ist die örtliche Nahversorgung ein wichtiger Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Max Gibis (CSU) betonte, die Grundversorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs müsse überall im Land erhalten bleiben. Dazu müssten mit staatlicher Unterstützung örtliche Zentren erhalten oder geschaffen werden. (Jürgen Umlauft)