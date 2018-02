Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Im Maximilianeum ist seit dieser Woche die Ausstellung über seltene Krankheiten Erkennen – verstehen – heilen zu sehen. Das nahm der Gesundheitsausschuss des Landtags zum Anlass, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. „Viele denken, seltene Krankheiten gibt es gar nicht“, erklärte Ausschusschefin Kathrin Sonnenholzner (SPD). Tatsächlich seien aktuell aber 7000 bis 8000 Leiden bekannt, was bei der Versorgung ein großes Dilemma sei. „Bei vielen seltenen Krankheiten haben Patienten bis zur Diagnosestellung eine jahrelange Odyssee hinter sich.“ Dabei könnte ihnen schneller und besser geholfen werden.



Als seltene Krankheiten werden solche bezeichnet, die in der Praxis eines Allgemeinmediziners höchstens einmal pro Jahr vorkommen. Beispiele sind Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Cystinose (siehe Infokasten) oder die sogenannte Glasknochenkrankheit Osteogenesis imperfecta. Allein in Deutschland sind vier Millionen Menschen, in Europa 30 Millionen Menschen von seltenen Erkrankungen betroffen. In 80 Prozent der Fälle sind sie genetisch bedingt, beginnen also schon im Kindesalter. Da häufig mehrere Organe gleichzeitig betroffen sind, sind sie nur in den seltensten Fällen heilbar.



Ein weiteres Problem ist laut Katharina Hohenfellner, Leiterin der Pädiatrischen Nephrologie an der Kinderklinik in Rosenheim, dass es in Deutschland an Versorgungsstrukturen mangelt. Während in den USA oder Frankreich bereits zentrale Ansprechstellen für seltene Krankheiten existierten, blieben Untersuchungen in Deutschland „eher dem Zufall“ überlassen. „Die Kontinuität der Betreuung ist bei uns an Einzelpersonen geknüpft“, erklärt sie. Wenn diese den Wohnort wechseln oder in Rente gehen, sei dies häufig mit einem Erfahrungsverlust verbunden. So war es auch bei Erik Harms, dem ehemaligen Leiter der Uni-Kinderklinik in Münster.

Wenn ein Experte in Ruhestand geht, ist viel Wissen verloren

Als Harms in den Ruhestand ging, fehlte einer der weltweit führenden Cystinose-Spezialisten. Hohenfellner wollte das nicht hinnehmen und überredete ihn, weiterzumachen – mit Erfolg. 2012 gründeten sie die „Interdisziplinäre Sprechstunde“ für Cystinose-Patienten, wo sich ein Ärzteteam ergänzend zur wohnortnahen Versorgung einmal pro Quartal um die Patienten kümmert. Dadurch sollen die Langzeitverläufe der Krankheit besser erfasst werden. Bei der Dokumentation der Daten stellte Hohenfellner allerdings fest, dass dies oft pro Patient bis zu acht Stunden dauern kann – ein telemedizinischer Ansatz fehlte. Deshalb begann sie, mit Hilfe des Open-Source-Registersystems für Seltene Erkrankungen (OSSE) elektronische Fallakten zu etablieren.



Die Vorteile liegen auf der Hand: Zum einen müssen Patienten nicht mehr stapelweise Ordner mit ihren Krankenakten mit zum Arzt schleppen. Zum anderen kann jeder Arzt ohne Zeitverzögerung die bisherigen Befunde des Kollegen aus dem anderen Fachbereich sehen. Zusätzlich gibt es für jeden ärztlichen Fachbereich strukturierte Masken. Sobald diese ausgefüllt wurden, gehen sie in ein Register ein. Dadurch, so die Hoffnung, können nicht nur bei Cystinose trotz der geringen Fallzahlen genug Daten gesammelt werden, um sie für eine bessere Therapie statistisch auswerten zu können. Zukünftig will Hohenfellner auch mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um die Experten untereinander besser zu vernetzen.



Der Ausschuss lobte in der Aussprache Hohenfellners Arbeit. Die Abgeordneten bemängelten, dass es in Deutschland keine Zentralstelle für seltene Erkrankungen wie im Ausland gibt. „Auch im Koalitionsvertrag wird das Thema seltene Krankheiten nur am Rande erwähnt“, klagt Klaus Holetschek (CSU). „Das wäre etwas, was man noch anstoßen könnte.“ (David Lohmann)



„Erkennen – verstehen – heilen“: Noch bis 6. März im Maximilianeum. Geöffnet: Mo bis Do von 9 bis 16 Uhr, Fr von 9 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.





INFO: Cystinose

Cystinose ist eine seltene Stoffwechselerkrankung.



Verlauf: Die Krankheit basiert auf einer Transportstörung des Cystins aus den Lysosomen, dem Mülleimer der Zelle. Dadurch geht die Zelle und das Organ kaputt.



Symptome: Typisch sind blonde Haare und helle Haut. Das erste betroffene Organ nach den ersten symptomfreien Lebensmonaten ist die Niere. Bei manchen Patienten treten die Symptome erst ab dem zehnten Lebensjahr auf – dafür dann umso schneller. Bei Erwachsenen treten Kristallablagerungen um die Augen auf.



Therapie: Bis in die 80er-Jahre sind alle Patienten an Nierenversagen gestorben, erst 1985 wurde der erste Patient in Deutschland behandelt. Seit 1995 gibt es eine Therapie, welche wesentlich zur Lebensverlängerung in gutem Allgemeinzustand beiträgt.



Betroffene: In Deutschland sind 120 Patienten bekannt.



Interdisziplinäre Sprechstunde: Die Sprechstunde der Cystinose-Selbsthilfe besuchen 85 der betroffenen Patienten in Deutschland. Das interdisziplinäre Ärzteteam begleitet die Betroffenen beim Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Durch die Hilfe werden Patienten jetzt älter als 40 Jahre.



Cystinose-Stiftung: Sie wurde 2015 gegründet, um die ärztliche Weiterbildung und die rechtzeitige Diagnose zu verbessern. Die Sterblichkeit hängt vom Diagnosezeitpunkt ab. Sie finanziert auch die Sprechstunde, veranstaltet Kinderfreizeiten und unterstützt finanziell schwache Familien. Außerdem versucht sie durch den Austausch mit den Krankenkassen, die Versorgung mit den oft teuren Medikamenten sicherzustellen. Schirmherrin ist Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml. (loh)