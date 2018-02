Die Wartezeiten für Kurse bleiben lang

Die CSU hat Dringlichkeitsanträge von Freien Wählern und SPD abgelehnt, die Personalausstattung an den drei bayerischen Feuerwehrschulen umgehend zu verbessern. Eva Gottstein (Freie Wähler) begründete den Vorstoß mit den zu geringen Ausbildungskapazitäten. Die Wartezeit auf einen Aus- oder Fortbildungskurs betrage bereits in vielen Fällen zwischen zwei und drei Jahren. Da die Fluktuation unter Führungskräften zunehme und neue Ausbildungsinhalte wie der Einsatz bei Terror-, Amok- und Großschadenslagen dazugekommen seien, müssten sofort 40 neue Lehrerstellen geschaffen werden, forderte FW-Abgeordnete Gottstein.



Stefan Schuster (SPD) sagte, der Freistaat investiere zwar in den Ausbau der räumlichen Kapazitäten an den Schulen, nicht aber in das Lehrpersonal. Die langen Wartezeiten auf Kurse seien bei den Feuerwehrleuten inzwischen ein großes Ärgernis.



Für Jürgen Mistol (Grüne) waren nicht nur die Wartezeiten ein Indiz für fehlendes Personal, sondern auch die von den Lehrkräften inzwischen angesammelten Überstunden. Im Durchschnitt habe jede Lehrkraft 101 Überstunden auf dem Konto.

„Populistische Stimmungsmache“ der Opposition

Innenstaatssekretär Gerhard Eck wies die Vorwürfe energisch zurück. Die „populistische Stimmungsmache“ der Opposition gehe vollkommen an der Sache vorbei. In den vergangenen zehn Jahren seien an den Feuerwehrschulen knapp 80 zusätzliche Ausbilder eingestellt worden. Wenn es trotzdem in manchen Bereichen Engpässe gebe, liege das am breit gefächerten Kursangebot, das es so nur in Bayern gebe. Dieses sorge für eine hohe Nachfrage nach Lehrgängen. Für den Doppelhaushalt 2019/20 kündigte Eck 40 weitere Ausbilderstellen an.



Norbert Dünkel (CSU) ergänzte, für den Ausbau der Schulen stelle der Freistaat bis 2028 190 Millionen Euro zur Verfügung. Zusammen mit den angekündigten zusätzlichen Stellen sei man auf einem guten Weg, um den Einsatzkräften optimale Voraussetzungen für eine fundierte Ausbildung zu bieten. (Jürgen Umlauft)