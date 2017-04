Droht ein Hebammenmangel?

In einer von seiner Fraktion beantragten Aktuellen Stunde hat der Gesundheitsexperte der Freien Wähler, Karl Vetter, mehr Einsatz der Staatsregierung bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Hebammen gefordert. „Bei den Hebammen brennt es an allen Ecken und Enden“, sagte Vetter und warnte vor einer Verschlechterung der geburtshilflichen Versorgung in Bayern. Immer mehr Geburtshilfestationen an bayerischen Krankenhäusern würden geschlossen, auch in der Vor- und Nachsorge von Geburten sinke die Zahl der praktizierenden Hebammen. Ursache seien oft schlechte Arbeitsbedingungen sowie eine nicht auskömmliche Vergütung. Der Landtag müsse deshalb ein klares Signal an die gesetzlichen Krankenkassen aussenden, bei den laufenden Schlichtungsgesprächen über die Vergütung der Hebammen für Verbesserungen zu sorgen. Besonderes Augenmerk müsse der Situation der freiberuflichen Hebammen gelten, deren Anteil im Freistaat besonders hoch sei, erklärte Vetter.



Gesundheitsministerin Melanie Huml widersprach dem Eindruck einer Unterversorgung in der Geburtshilfe. „Die vorliegenden Zahlen belegen keinen Mangel, es gibt sogar immer mehr Hebammen in Bayern“, betonte sie. Problem sei allerdings, dass aufgrund fehlender Daten nicht klar sei, ob auch alle Hebammen tatsächlich aktiv seien oder in welchem Umfang. Sie habe deshalb eine breit angelegte Hebammenstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im Frühjahr 2018 vorliegen sollen, erklärte Huml. Diese werde aufzeigen, an welchen Stellen noch Bedarfe für die Geburtshilfe in Bayern bestünden.

Den Vorwurf der Untätigkeit wies Huml zurück. So habe sich der Freistaat auf Bundesebene erfolgreich für die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung mit Hebammen eingesetzt. Zudem seien unter Mithilfe Bayerns das Problem der rapide steigenden Haftpflichtbeiträge für Hebammen entschärft und die Honorarsätze spürbar erhöht worden. Auf die laufenden Verhandlungen zwischen den Hebammen und den Krankenkassen habe die Politik wegen der garantierten Selbstverwaltung keinen direkten Einfluss. Huml kündigte aber an, noch einmal einen Brief an die Verhandlungspartner zu schreiben und in diesem vor allem für die Belange der vielen Beleghebammen in Bayern zu sensibilisieren.



Kerstin Celina (Grüne) unterstützte dagegen die Kritik der Freien Wähler. Die vom Hebammenverband ständig aktualisierte Landkarte der Unterversorgung zeige, dass auch in manchen Regionen Bayerns die Hebammen knapp geworden seien. Gute Durchschnittswerte täuschten darüber nur hinweg. Sie forderte die Staatsregierung auf, die Geburtshilfe in den Mittelpunkt ihrer Gesundheitspolitik zu stellen. Dafür müssten die Studienergebnisse nicht abgewartet werden. Kathrin Sonnenholzner (SPD) stellte sich dagegen hinter Huml und warf den Freien Wählern vor, Ängste zu schüren. „Es ist falsch, dass die Versorgung mit Hebammen gefährdet wäre“, sagte sie. Die CSU-Abgeordnete Ute Eiling-Hütig verwies auf die Initiativen ihrer Fraktion zur Verbesserung der Situation der Hebammen und versprach, aus den Ergebnissen der Hebammenstudie die nötigen Schlüsse zu ziehen. (Jürgen Umlauft)