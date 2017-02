Ein Negativtrend, der Sorgen bereitet

Im barrierefreien Nürnberger Heimatministerium wird Inklusion schon vorgelebt. Dort übernimmt der Verein Lebenshilfe das Catering, die Arbeiterwohlfahrt den Wäscheservice und die Diakonie die Schreinerarbeiten. Andere Ministerien und öffentliche Einrichtungen tun sich hingegen schwer mit der Beschäftigung behinderter Menschen.



„Die Beschäftigungsquote beim Freistaat Bayern von 5,69 Prozent liegt erneut deutlich über der gesetzlichen Pflichtquote“, betonte zwar Ministerialdirigent Alexander Voitl vom Finanzministerium diese Woche im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes. Das entspreche 187 962 Arbeitsplätzen. Insgesamt ist die Beschäftigungsquote im öffentlichen Dienst 2015 aber wieder leicht gesunken – auf den niedrigsten Stand seit 2011.



Laut Landesamt für Statistik lebten zum Stichtag 31. Dezember 2015 1,145 Millionen schwerbehinderte Menschen in Bayern. Damit hat sich der Anteil an der Gesamtbevölkerung seit 2005 um 0,52 Prozent auf knapp zehn Prozent erhöht. 90 Prozent der Behinderungen entstehen durch Krankheit. So verwundert es nicht, wenn 60,9 Prozent über 60 Jahre alt sind.

Die Beschäftigungsquote liegt 0,69 Prozent über der gesetzlichen Pflichtquote

Und entsprechend schwierig ist es, Nachwuchs zu finden – meint zumindest Ministerialdirigent Voitl. Hinzu kämen laufbahnrechtliche Voraussetzungen und die körperliche Leistungsfähigkeit, beispielsweise bei Polizisten oder Lehrern. „Wegen dieser strukturellen Besonderheiten gibt es starke Unterschiede in den einzelnen Ressorts“, erklärt er. Deshalb gebe es beim Sozialministerium eine Beschäftigungsquote von 14,4 Prozent, während das Bildungsministerium die Pflichtquote mit nur 4,19 Prozent sogar unterschreite.



Der Frauenanteil der schwerbehinderten Bediensteten lag laut Voitl 2015 bei 52,9 Prozent – und damit über dem Frauen-Männer-Verhältnis aller in Bayern lebendender Schwerbehinderter. Beim Freistaat neu eingestellt worden seien 505 schwerbehinderte Menschen – ein Anteil von 2,09 Prozent. „Das klingt zwar niedrig, ist aber dennoch höher als der Anteil behinderter Menschen in der Gesamtbevölkerung pro Altersklasse“, erläutert Voitl.



Das Auftragsvolumen der Staatsregierung an anerkannte Werkstätten ist erfreulicherweise um 65 000 Euro auf 1,023 Millionen Euro leicht gestiegen. Davon entfallen allein 30 Prozent auf das Finanz- und Heimatministerium. In diesem Bereich sticht mit einem Auftragsvolumen von 242 000 Euro auch das Bildungsministerium positiv hervor. Der größte Teil der vergebenen Aufträge entfällt auf den Dienstleistungssektor, zum Beispiel EDV-Dienstleistungen, Reinigungsarbeiten, Aktenvernichtung oder Archivierungsdienste.



Die Behindertenbeauftragte der Staatsregierung, Irmgard Badura, lobte den Freistaat für die Einstellung von Behinderten. „Aber bezogen auf die Gesamtquote gibt es einen Trend, der mir Sorgen bereitet.“ Nach vier Jahren mit sinkender Quote müssten Gegenmaßnahmen entwickelt werden. So schlägt Badura vor, bei der Polizei zu prüfen, ob in der IT nicht auch Behinderte arbeiten könnten. „Ich habe auch meine Zweifel, ob es uns beim Bildungsministerium als Begründung für die niedrige Quote genügen sollte, dass der Beruf des Lehrers so außergewöhnlich ist.“ In einem Modellprojekt seien in einer Schule zehn Prozent der Lehrer behindert. Zweifel hat Badura auch bei der gerechten Bezahlung: „Bei höheren Besoldungsgruppen sind deutlich weniger Menschen mit Behinderung vertreten als in niedrigeren“, kritisierte sie.



Die Opposition lobte den Ministeriumsbericht. Gleichzeitig mahnte sie, sich angesichts der Wirtschaftsentwicklung nicht mit stagnierenden oder gar sinkenden Zahlen zufriedenzugeben. Ausschussvorsitzende Ingrid Heckner (CSU) sicherte Badura zu, ihre „kreativen Vorschläge“ zu prüfen. Sie versprach: „Wir werden uns nicht mit der aktuellen Situation abfinden.“ (David Lohmann)

INFO Maßnahmen zur Förderung schwerbehinderter Menschen

Teilhaberichtlinien: Die finanzielle Abgeltung des Urlaubs von Beamten, die wegen Krankheit und anschließender Ruhestandsversetzung ihren Urlaub nicht mehr nehmen konnten, wurde auf den Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen übertragen.



Integrationsvereinbarungen: Mit jährlichen Berichten und verbindlichen Regelungen soll die Eingliederung schwerbehinderter Menschen innerhalb der Staatskanzlei und den Ministerien vereinfacht werden.



Haushaltsgesetz: Der Entwurf des Doppelhaushalts 2017/2018 sieht vor, dass jährlich mindestens 150 schwerbehinderte Menschen einen Arbeitsplatz beim Freistaat erhalten.



Marktplatz freie Stellen: Durch die Öffnung der Personalbörse für den öffentlichen Dienst sollen schwerbehinderte Menschen früher offene Stellen finden und Personaler für das Thema sensibilisiert werden.



Behindertenwerkstätten: Um einen Anreiz für mehr Aufträge an Einrichtungen mit Behinderten zu schaffen, stehen dafür im Doppelhaushalt 2017/2018 jetzt zwei Millionen Euro zur Verfügung.



Bundesteilhabegesetz: Seit 1. Januar 2017 können öffentliche Aufträge wettbewerbsrechtlich bevorzugt an Inklusionsbetriebe vergeben werden.



Werbung: Um auf den Freistaat als Arbeitgeber aufmerksam zu machen, wurden Flyer erstellt, Webseiten überarbeitet und die Stabsstelle Inklusion eingerichtet.



Joberfolg: Mit diesem Preis wird vorbildliches Engagement von Arbeitgebern und Dienstherren bei der Beschäftigung von Behinderten ausgezeichnet. (LOH)