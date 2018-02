Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die Armutsgefährdungsquote Alleinerziehender liegt in Bayern bei 36,7 Prozent und damit dreimal so hoch wie im landesweiten Durchschnitt. Beinahe jedes zweite Kind sei in einem Alleinerziehendenhaushalt auf Hartz-IV-Bezug angewiesen, kritisieren die Grünen im Landtag. Sie fordern unter anderem ein Investitionsprogramm für die Kinderbetreuung. Die CSU sieht keinen Bedarf.

Die Grünen haben in einer von ihnen beantragten Aktuellen Stunde die deutlich bessere Unterstützung von Alleinerziehenden in Bayern angemahnt. Fraktionschefin Katharina Schulze verwies darauf, dass fast jedes zweite Kind in einem Alleinerziehendenhaushalt auf Hartz-IV-Bezug angewiesen sei. Die Armutsgefährdungsquote Alleinerziehender liege in Bayern bei 36,7 Prozent und sei damit dreimal so hoch wie im landesweiten Durchschnitt. Ursache sei hauptsächlich die Mehrfachbelastung und die nach wie vor schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Alleinerziehende müssen viel leisten, sind häufiger arm und stehen oft am Rand der Gesellschaft“, sagte Schulze. Sie hätten ein Recht auf politische Aufmerksamkeit und Unterstützung. An beidem mangele es in Bayern noch immer.



Die Staatsregierung behandle Alleinerziehende wie „Familien zweiter Klasse“, klagte Schulze. Vor allem wegen der fehlenden Kinderbetreuung seien viele Alleinerziehende nicht in der Lage, den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder selbst zu verdienen. Nötig sei daher ein Investitionsprogramm zum Ausbau der Kita-Plätze und eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten. „Wir brauchen eine Kinderbetreuung, die zum Leben der Eltern passt und nicht umgekehrt“, erklärte Schulze. Das Geld dafür könne aus der Abschaffung des „unsinnigen Betreuungsgeldes“ in Bayern kommen. Damit könne auch der Erzieherberuf attraktiver gemacht werden.

SPD fordert eine Kindergrundsicherung

Als weiteres Problem machte Schulze den Mangel an bezahlbarem Wohnraum aus. Sie sprach sich für eine deutliche Erhöhung der Förderung im Wohnungsbau sowie die Unterstützung kreativer Wohnlösungen aus. Als Beispiel nannte Schulze „Alleinerziehenden-WGs“. Diese würden die Mietkosten für den Einzelnen senken und die Möglichkeit zu gegenseitiger Kinderbetreuung eröffnen. Von der Wirtschaft wünschte sich Schulze mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten, ein Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit und mehr echte Home-Office-Stellen. Nur durch umfangreiche Hilfsmaßnahmen ließen sich das Leben Alleinerziehender verbessern und spätere Altersarmut vermeiden.



Ähnlich äußerte sich Doris Rauscher (SPD). Alleinerziehende seien die Familienform, die zahlenmäßig am stärksten wachse, erklärte sie. Deren Bedürfnisse müssten deshalb stärker berücksichtigt werden. „In Bayern aber werden Alleinerziehende das Gefühl nicht los, die Verlierer der Nation zu sein“, sagte Rauscher. Über die Forderungen Schulzes hinaus sprach sich Rauscher für eine Kindergrundsicherung und eine zeitlich umfassendere Betreuung für Grundschulkinder aus. Gabi Schmidt (Freie Wähler) votierte zur Entlastung von Familien für eine kostenfreie Kinderbetreuung im Vorschulalter und deutlich ausgeweitete Betreuungszeiten. Die fraktionslose Claudia Stamm forderte die Abschaffung des Ehegatten- zugunsten eines Familien-Splitting bei der Einkommenssteuer. Dies führe zu einer deutlichen Verbesserung im Sinne der Kinder.



Für die CSU verwies Thomas Huber auf die im Vergleich zum Bundesdurchschnitt bessere Situation von Alleinerziehenden in Bayern. Um das zu erreichen, habe die Staatsregierung in den vergangenen Jahren viele Leistungen ausgebaut. Er nannte die Anhebung des Landeserziehungsgeldes, die erhöhte Wohnraumförderung und den Ausbau der Kinderbetreuung. Den von der Opposition geforderten Systemwechsel bei der staatlichen Unterstützung über die Kindergrundsicherung lehnte Huber ab. Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger ergänzte, die bayerische Familienpolitik habe die Lebenswirklichkeit Alleinerziehender „auf dem Schirm“ und trage diesen besonderen Herausforderungen Rechnung. Neben den von Huber genannten Maßnahmen gehöre dazu auch ein umfassendes niedrigschwelliges Beratungsangebot. (Jürgen Umlauft)