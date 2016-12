Fans der dritten Halbzeit

Für viele ist es die schönste Nebensache der Welt: Fußball. Doch gewaltbereite „Fans“ verursachen durch Sicherheitsstörungen, Sachbeschädigungen und andere Gesetzesverstöße jede Saison hohe Kosten. Allein in Bayern sind jedes Wochenende bis zu 1000 Landespolizisten unterwegs – Tendenz steigend. Auf 34 Spieltage hochgerechnet kostet die deutschen Steuerzahler nach Berechnungen der Deutschen Polizeigewerkschaft 17 Millionen Euro. Hinzu kommen Bundespolizisten, die in Bahnhöfen und auf dem Weg ins Stadion die Fans in Schach halten.



Da Profivereine trotz Milliardengewinnen weder Polizeieinsätze noch Umsatzsteuer bezahlen müssen (siehe Info), zahlt die Rechnung am Ende der Steuerzahler. Peter Paul Gantzer und Klaus Adelt (beide SPD) sowie Thomas Mütze und Katharina Schulze (beide Grüne) wollten daher von der Staatsregierung wissen, welche Auswirkungen Fußballspiele auf Einsatzkräfte, Verkehr, Justiz und Finanzen haben.



Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums lagen die Einsatzstunden von Polizeieinsatzkräften in der Saison 2014/2015 in der Bundesliga bei 83 967, in der zweiten Bundesliga bei 90 428, in der dritten Liga bei 22 528 und in der Regionalliga bei 54 014 Stunden. Dabei wurden bayernweit insgesamt 595 Strafanzeigen erstattet. Gründe sind in erster Linie Körperverletzungsdelikte (121), Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (58), Diebstahl (29), Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz (28), Hausfriedensbruch (27), Sachbeschädigung (22), Widerstand gegen Beamte (19) sowie 139 „sonstige“ Verstöße. In den letzten fünf Jahren gab es sogar drei Tötungsdelikte.

83.967 Einsatzstunden für Polizeibeamte – allein in der ersten Bundesliga

Immerhin ist die Anzahl der verletzten Personen seit 2011 gesunken. In der Saison 2014/2015 lag sie bei 97 (2011/2012: 173) – davon 33 Unbeteiligte, 18 Störer und 24 Polizeibeamte. Auf der anderen Seite wurde im gleichen Zeitraum in sieben Fällen gegen Polizeibeamte wegen „Körperverletzung im Amt“ ermittelt.



Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Zahl der Strafanzeigen in den einzelnen Ligen unterschiedlich entwickelt. In der Bundesliga schwankt sie zwischen 337 in der Saison 2012/2013 und 141 in der Saison 2014/2015. In der zweiten Bundesliga ist bis auf die Saison 2014/2015 ein kontinuierlicher Rückgang auf 133 Strafanzeigen zu erkennen. In der dritten Liga schwankt die Zahl zwischen 29 und 96. Und in der Regionalliga ist eine Zunahme auf zuletzt 130 Anzeigen zu erkennen.

Insgesamt ist die Zahl der Delikte in den letzten Jahren zwar gesunken. In den Bereichen Diebstahl, Raub, Nötigung, Verstößen gegen das Waffengesetz, Verbreiten von Propagandamitteln und Sachbeschädigung ist sie allerdings gestiegen. Allein im öffentlichen Personennahverkehr stiegen die Fallzahlen bei Sachbeschädigung drastisch: Wurden in den Jahren 2011 und 2012 zusammen lediglich 2861 Fälle ermittelt, lag die Zahl 2014 und 2015 bei 5227.



Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, kann das Ressort von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nicht sagen. Für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bahnverkehr sei die Bundespolizei zuständig. „Parlamentarische Anfragen eines Landesparlaments zu Angelegenheiten der Bundespolizei werden deshalb nicht beantwortet“, heißt es in der Antwort des Ministeriums.



Des Weiteren lagen in der Saison 2015/2016 65 so genannte Störungen vor (Saison 2014/2015: 72). Darunter werden Sicherheitsvorfälle bei der An- und Abreise von Fußballfans verstanden. Davon entfielen 50 auf den Bahnverkehr und die restlichen 15 auf die Straße. Die meisten Störungen im Bahnverkehr gab es bei Bundesliga-Spielen. Im Straßenverkehr sind Spieltage der zweiten Bundesliga Hauptverursacher von Staus und Behinderungen. (David Lohmann)

INFO: Mehrwertsteuereinnahmen durch Spielertransfers

Mit einem Umsatz von 2,62 Milliarden Euro haben die 18 Clubs der Bundesliga in der Saison 2014/2015 den elften Rekord in Folge erzielt. Die zweite Bundesliga setzte mit 504,6 Millionen Euro mehr als eine halbe Milliarde um. Damit erzielten die 36 deutschen Proficlubs einen Gewinn nach Steuern von 56,4 Millionen Euro.



Spielertransfers: Die Einnahmen in der Bundesliga lagen bei rund 210 Millionen Euro, die in der zweiten Liga bei rund 40 Millionen Euro. Wie hoch die Steuereinnahmen aus solchen Transfers sind, kann das Finanzministerium in Bayern allerdings nicht sagen.



Umsatzsteuerpflicht: Zwar sind Profifußballvereine Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergeschäfts. Und wenn es ein deutscher Verein einem anderen deutschen Verein ermöglicht, gegen Zahlung einer Ablösesumme einen Spieler zu verpflichten, fällt Umsatzsteuer an. Dennoch führt dies zu keiner Erhöhung des Steueraufkommens.



Vorsteuer: Bei der Spielerüberlassung kann der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer in vollem Umfang als Vorsteuer abziehen. Für die Beteiligten – den abgebenden Verein, das Finanzamt und den aufnehmenden Verein – handelt es sich laut Ministerium „mehrwertsteuersystemgerecht um ein Nullsummenspiel“.



Internationale Transfers: Wenn ein Spieler aus dem Ausland transferiert wird, wird der Leistungsempfänger Schuldner der entstehenden Umsatzsteuer. Bemessensgrundlage ist der in der Rechnung ausgewiesene Betrag. Die Umsatzsteuer ist vom Leistungsempfänger von diesem Betrag zu berechnen. (LOH)