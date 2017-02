Flughäfen, Glücksspiel und Bier

In den vergangenen drei Jahren haben die staatlichen Unternehmensbeteiligungen rund 900 Millionen Euro in den Haushalt gespült. Das teilte Finanzstaatssekretär Albert Füracker dem Haushaltsausschuss bei der Vorlage des Beteiligungsberichts 2016 mit. Den Löwenanteil trug dazu die staatliche Lotterieverwaltung bei, die allein 2016 230 Millionen Euro an Gewinnen ablieferte und zusätzliche 193 Millionen Euro an Steuern in die Staatskasse brachte.



Insgesamt ist der Freistaat derzeit an 68 Unternehmen mit 33 500 Beschäftigten direkt oder indirekt beteiligt. Sie seien ein „wichtiger Baustein vorausschauender Strukturpolitik“, erklärte Füracker. Neu im Portfolio ist das außeruniversitäre Forschungsinstitut für Software- und Systemengineering „Fortiss“. Das Münchner Unternehmen mit seinen gut 100 Mitarbeitern soll helfen, Bayern einen Spitzenplatz bei der Digitalisierung zu sichern. Erst Anfang des Jahres kam die „Selb 2023 gGmbH“ dazu, ein Gemeinschaftsunternehmen des Freistaats mit der Stadt Selb. Dieses soll projektbezogen die Vorbereitung der bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen im Jahr 2023 stemmen.



Zu den strategisch wichtigsten Beteiligungen des Freistaats gehören die Flughäfen und die Messen in München und Nürnberg. Für diese kündigte Füracker weitere Investitionen an und lobte deren allgemein positive Entwicklung. Gut im Markt behaupten sich nach seinen Angaben auch die Staatsbrauereien Hofbräu und Weihenstephan. Beide verzeichneten auch im Berichtsjahr trotz des allgemeinen Rückgangs beim Bierkonsum wieder Absatzzuwächse. Diese seien vor allem auf Erfolge beim Export zurückzuführen, erklärte Füracker.

68 Unternehmen mit 33 500 Beschäftigten

Sorgenkinder der vergangenen Jahre waren die neun bayerischen Spielbanken, deren Verluste häufig durch Steuergelder ausgeglichen werden mussten. 2016 schrieben sie nach Angaben Fürackers erstmals wieder schwarze Zahlen. Der Jahresüberschuss betrug 138 000 Euro. Grund dafür waren aber in erster Linie Einsparungen beim Betrieb, denn die Besucher ließen nur 64,6 Millionen Euro in den Häusern, gut vier Millionen weniger als im Vorjahr. Trotzdem hätten die Einrichtungen „die schwierigen Jahre hinter sich“, so Füracker. „Es spricht viel dafür, dass sich die Spielbanken künftig wieder selbst tragen.“ Im laufenden Doppelhaushalt seien keine Zuschüsse des Freistaats eingeplant.



Allerdings verlief die Entwicklung der einzelnen Spielbanken unterschiedlich. Schwarze Zahlen lieferten nur die Casinos Bad Wiessee, Garmisch und Feuchtwangen. Sie glichen mit ihren Gewinnen die Verluste der anderen Häuser aus. Die Schließung einzelner Häuser sei dennoch „kein Thema“, betonte Füracker. Er betrachte die staatlichen Casinos als Einheit, in der die Starken die Schwachen stützen. Für die Regionen seien die Spielbanken ein maßgeblicher Faktor für den Tourismus sowie mit aktuell 613 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber.



Historisch bedingt ist der Freistaat weiterhin am Energiekonzern E.ON beteiligt. Er hält dort gut ein Prozent an dem Konzern. Die Beteiligung rührt aus der Zeit, als der Freistaat Miteigentümer des „Bayernwerk“ war, das später in der Viag und dann in E.ON aufgegangen ist. Ein Verkauf des Aktienpakets, mit dem der Freistaat keinen Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen kann, wird seit Langem erwogen, doch würde der aktuelle Kurs der E.ON-Papiere zu hohen Verlusten für den Freistaat führen. In der Hoffnung auf eine Erholung werde man die Anteilsscheine weiter halten, kündigte Füracker an.



Die SPD-Abgeordnete Susann Biedefeld lobte die Beteiligungen als „steuernde Instrumente der Struktur- und Regionalpolitik“, kritisierte aber den geringen Anteil weiblicher Führungskräfte von rund 20 Prozent. Dieser Wert sei seit Jahren praktisch unverändert. „Ich sehe seitens der Staatsregierung keinen ernsthaften Willen, den Frauenanteil in Spitzenpositionen zu erhöhen“, urteilte Biedefeld. Sie forderte eine feste Quote, mit der der Freistaat als Vorbild für die Privatwirtschaft vorangehen könnte.



Dagegen sah Ernst Weidenbusch (CSU) den „deutlichen Willen“ der Staatsregierung zur Frauenförderung. Es werde versucht, für frei werdende Posten eine geeignete Frau zu finden. Zudem verwies er darauf, dass Frauen zunehmend höherwertige Posten in den Staatsbetrieben besetzten.



Einen „sorgenvollen Blick“ richtete Alexander Muthmann (FW) auf den Flughafen Nürnberg. Der befinde sich zwar leicht im Aufwind, sei aber von einer langfristigen Stabilisierung noch weit entfernt. Das sah auch Thomas Mütze (Grüne) so. Er forderte erneut ein Gesamtkonzept für die Flughäfen in Bayern, mit dem die vorhandenen Kapazitäten der Airports besser ausgenutzt werden könnten. Bei den staatlichen Brauereien mahnte er an, diese sollten künftig auch mindestens eine Bio-Biersorte anbieten. Die Nachfrage nach entsprechenden Produkten steige. (Jürgen Umlauft)