Freie Wähler klagen gegen Söders Hofstaat

Die Personalpolitik von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird zum Fall für den Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Die Freie-Wähler-Landtagsfraktion klagt gegen die gestiegene Zahl von sogenannten Beauftragten der Staatsregierung. Söder hat fünf neue Beauftragte-Stellen geschaffen. Gerade wurde bekannt, dass der frühere Kultusminister Ludwig Spaenle Antisemitismusbeauftragter der bayerischen Staatsregierung wird. Insgesamt sind es damit acht: Es gibt bereits einen Bürgerbeauftragten, einen für Bürokratieabbau, für Patienten und Pflege, für Integration, für staatliche Beteiligungen, für Aussiedler und Vertriebene sowie für das Ehrenamt. Zum schönen Titel kommen ein eigenes Büro, ein Dienstwagen und 3000 Euro im Monat als Zubrot zum Mandat eines Landtagsabgeordneten hinzu.

Der Freie-Wähler-Abgeordnete und Verfassungsjurist Michael Piazolo moniert: „Auf welches Recht beruft sich Ministerpräsident Söder bei der Benennung seiner Regierungsbeauftragten? Es hat den Anschein, als geschah das nach Gutdünken und weder aus sachlichen noch fachlichen Erwägungen." Weit schlimmer aber wiege es, sagt Piazolo, dass Söder mit seinen Berufungen erheblich in die Freiheit des Mandats eingreife. So könne der Ministerpräsident seine Beauftragten benennen und entlassen, wie es ihm gerade passe. „Diese Abgeordneten sind nicht mehr unabhängig. Sie werden Abhängige von Söders Gnaden“, so Piazolo. So schaffe dieser sich seinen eigenen Hofstaat.

Welche Funktion haben die Beauftragten eigentlich?

Dazu kommt: Niemand wisse so genau, welche Funktion Regierungsbeauftragten haben, so Piazolo. Sprechen sie im Plenarsaal als Fraktionsmitglied oder in Söders Auftrag? Mit einer schriftliche Anfrage wollen die Freien Wähler diese Frage und weitere Fragen klären. Die Landtags-Grünen hatten bereits Ende März eine entsprechende Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Doch die Antragstellerin Ulrike Gote wartet auf die Antwort nach mehreren Fristverschiebungen bis heute vergeblich. Sie nennt den Vorgang "eine Unverschämtheit" und spricht von „einer Landesregierung absolut unwürdigen Kasperltheater“. Die Inflation bei den Beauftragten sieht auch Gote grundsätzlich kritisch: „Ganz offensichtlich wurden hier treue Weggefährten mit Titeln und Pöstchen versorgt. Bei Ex-Kultusminister Spaenle kann man wohl auch von einer therapeutischen Maßnahme sprechen, die ihn über den unvermittelten Macht- und Ansehensverlust hinwegtrösten soll.“



Auch Piazolo sagt, mit den Regierungsbeauftragten befeuere Söder den Vorwurf, er schaffe für treue Unterstützer neue Positionen. Die bayerische Verfassung beschränkt die Regierung auf 17 Staatsminister und -sekretäre sowie den Ministerpräsidenten selbst. „Rechnen wir die zusätzlichen Regierungsbeauftragten hinzu, umgeht Söder die Verfassung und bringt fast ein Viertel der CSU-Fraktionsmitglieder in Amt und Würden der Staatsregierung", so Piazolo. Damit werde die Gewaltenteilung systematisch ausgehöhlt. Die Freien Wähler wollen nun noch einige prozessuale Vorfragen klären und anschließend eine entsprechende Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof einreichen.

(aka)