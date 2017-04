Fünf Prozent der Lehrer unterrichten ohne Ausbildung

In Berlin werden selbst Menschen ohne Ausbildung als Lehrer eingestellt. Der Pädagogenmangel in der Hauptstadt ist so groß, dass auch Quereinsteiger ohne Staatsexamen oder Fortbildung unterrichten dürfen. In der Regel stellt die jeweilige Schulaufsichtsbehörde vorab den besonderen Bedarf für die entsprechenden Mangelfächer fest. Gibt’s so was in Bayern auch?, wollte Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler) von der Staatsregierung wissen.

An Gymnasien lehrten letztes Schuljahr 525 Lehrer völlig ohne Ausbildung

Aktuelle Zahlen kann das Kultusministerium zwar nicht nennen. Noch sei die Erhebung von 2016/2017 nicht abgeschlossen. Im letzten Schuljahr hätten allerdings an bayerischen Mittelschulen 787 Personen ohne die entsprechende und 168 Personen gänzlich ohne Lehrerausbildung unterrichtet. An Gymnasien haben lediglich 83 Personen fachfremde, dafür aber 525 völlig ohne Ausbildung als Quereinsteiger gearbeitet.



Ähnlich hoch ist die Zahl an den Berufsschulen: 353 haben ohne fachspezifische Lehrerausbildung und 499 ohne Lehrerausbildung gelehrt. Etwas geringer ist die Zahl an Realschulen (15/197), Fachoberschulen (31/128) und Berufsoberschulen (5/34). An allen Schulen zusammen betrug der Anteil der Lehrkräfte ohne Lehrerausbildung laut Ministerium fünf Prozent.