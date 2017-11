Gewalt gegen Zugbegleiter um 44 Prozent gestiegen

Gewalt gegen Behördenmitarbeiter hat sich in Bayern verdreifacht. „Doch nicht nur Staatsbedienstete, sondern auch Zugbegleiter sehen sich mit immer mehr Übergriffen und zunehmender Brutalität konfrontiert“, berichtet Markus Ganserer (Grüne). Auf der Strecke von Frankfurt nach Aschaffenburg habe die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) zur Erhöhung der Sicherheit bereits das Personal erhöht. Der Abgeordnete wollte daher wissen, wo das Personal sonst noch verstärkt wurde und welche Maßnahmen die Staatsregierung darüber hinaus ergreift.



Die Gewalt gegen Zugbegleiter hat sich von 487 Fällen im Jahr 2015 auf 701 Fälle erhöht, bestätigt das Verkehrsministerium. Die Fallstatistik der Bundespolizei weist für den Bahnbereich insbesondere Delikte aus den Bereichen Körperverletzung, Bedrohung und Raub aus. Besonders gefährliche Strecken gebe es aber nicht, heißt es in der Antwort. „Signifikante Probleme mit der Sicherheit im Zug bestehen in Bayern weder im Vergleich mit anderen Ländern noch im Vergleich zu anderen öffentlichen Räumen.“

Körperverletzung, Bedrohung und Raub

Laut Ministerium werden in allen Regionalnetzen Mindestquoten für Zugbegleiterpersonal vorgegeben. Bei der Berechnung der Quoten fließen die „betrieblichen Erfordernisse, Sicherheits- und Serviceaspekte“ mit ein. „Die derzeitigen Quoten liegen zwischen 25 und 100, auf einigen Linien auch bei 200 Prozent“, versichert das Ressort von Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Das heißt, jeder vierte Zug ist mit einem Zugbegleiter besetzt, manchmal sind es im Schnitt auch zwei pro Zug.



Das ist teilweise zu wenig, findet jetzt selbst das Ministerium: „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die originären Aufgaben der Zugbegleiter [...] mit einer Zugbegleiterquote von 25 Prozent nicht immer ausreichend umzusetzen sind.“ Um die Sicherheit wieder zu erhöhen, hat die Staatsregierung insbesondere Netze mit einer Zugbegleiterquote von 25 Prozent auf 30 bis 50 Prozent erhöht. Das betreffe die Netze „Dieselnetz Augsburg II“, „Kahlgrundbahn“ und ab Juni 2019 „Dieselnetz Nürnberg“.



„Generell wird bei jeder Neuausschreibung geprüft, inwieweit eine Erhöhung der Quote erforderlich und wirtschaftlich vertretbar ist“, heißt es in der Antwort. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen seien Videoüberwachung, Notrufsprechtasten und die Ausstattung der Zugbegleiter mit Mobiltelefonen. In den S-Bahnen München und Nürnberg müsse speziell ausgebildetes Sicherheitspersonal eingesetzt werden. Nicht zuletzt gebe es eine Vereinbarung zwischen Bahn und Freistaat, dass Polizeibeamte in Uniform kostenlos mitfahren dürfen, um die Polizeipräsenz und das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu erhöhen. Grund: Polizeiaufgaben dürfen weder Zugbegleit- noch Sicherheitspersonal wahrnehmen. (David Lohmann)