Grüne klagen über marode Brücken in Bayern

Die Grünen im Landtag warnen vor einem Verfall der Infrastruktur im Freistaat. "Bayerns Brücken bröseln langsam vor sich hin - und die CSU-Regierung sieht dem Verfall nahezu tatenlos zu", sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Es gebe jedes Jahr doppelt so viele Sanierungsfälle wie die der reparierten Bauwerke. Hartmann berief sich dabei auf eine Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen. Er sprach von Haushaltsrisiken für Bayern.



Allein 183 Brücken müssten bis Ende 2017 dringend saniert werden. Hier drohten mittelfristig erhebliche Mehrkosten, sagte Hartmann. "Wir müssen davon ausgehen, dass viele dieser Brücken in so miserablem Zustand sind, dass sie nur noch abgerissen und neu gebaut werden können." Der aktuelle Kostenansatz von 640 Euro pro Quadratmeter Brückenfahrbahn werde dann nicht mehr zu halten sein. Hartmann fordert eine Strategie für die Sanierung der Staatsstraßen. "Dem Verfall unserer Verkehrsinfrastruktur dürfen wir nicht länger tatenlos zusehen." (dpa)